Attico Monina a Sanremo su OM con Matteo Faustini e Irene Grandi

L’Attico Monina a Sanremo è giunto all’ultimo step con le consuete fasce orarie: dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 Michele Monina intervista i cantanti in gara in compagnia di tanti ospiti presso lo spazio esclusivo di Optimagazine. Le interviste e gli interventi saranno trasmessi in diretta su OMTV e sui canali ufficiali di Optimagazine, su YouTube e Facebook.

Nei giorni scorsi all’Attico Monina sono arrivati, Piero Pelù, Tosca, Francesco Gabbani, Marco Masini, Le Vibrazioni, Gabriella Martinelli e Lula e Alberto Urso e hanno raccontato le prime impressioni a caldo sulla loro partecipazione a Sanremo 2020.

Ieri, venerdì 7 febbraio, è stato il turno di Matteo Faustini e Irene Grandi.

Matteo Faustini all’Attico Monina

Matteo Faustini ha perso la gara come vincitore delle Nuove Proposte con il brano Nel Bene E Nel Male e viene accolto da Michele Monina nel salotto di Optimagazine.

Il disco di Matteo Faustini, Figli Delle Favole, è appena uscito e all’Attico Monina racconta la sua esperienza da Area Sanremo:

Per partecipare a Sanremo Giovani devi avere già un’etichetta, io invece ero indipendente. Area Sanremo è un’opportunità gratuita ed è un’occasione per tutti.

Ha un bel ricordo, Matteo, di Area Sanremo: “Faticoso ma bello, ci conoscevamo tutti”, e soprattutto si ricorderà di questo Festival come: “Una lampada di Aladino, la sfreghi e viene fuori il genio. Io ho già avuto tanto”.

Irene Grandi all’Attico Monina

Michele Monina ha incontrato Irene Grandi dopo le prove e ha parlato con lei sulla nascita del pezzo in gara. La cantante toscana partecipa con il brano Finalmente Io, scritto per lei da Vasco Rossi insieme a Gaetano Curreri e racconta che l’incontro con il Blasco è avvenuto durante un tour teatrale di lei. I due avevano già collaborato in diverse occasioni, e quando si sono ritrovati si sono promessi di fare di nuovo qualcosa insieme.

Un anno dopo il rocker di Zocca l’ha contattata per farle sentire un brano. Irene è corsa da lui e ha amato da subito il pezzo. Vasco aveva già tutto in mente: “Questo sarà tuo per Sanremo 2020“.

L’Attico Monina a Sanremo 2020 è uno spazio creativo offerto da Optimagazine in cui gli artisti possono rilassarsi e chiacchierare con Michele Monina e gli altri ospiti, mentre nel salotto esclusivo vanno in scena esibizioni dal vivo, dibattiti e commenti sulla kermesse della Canzone Italiana.

L’occasione è quella di decomprimere la tensione del Festival per far sì che gli artisti trovino un momento in cui raccontare ciò che stanno vivendo nel contesto sanremese, con l’opportunità di promuovere i loro dischi in uscita e spiegare il motivo per cui hanno deciso di partecipare all’edizione Venti Venti di Sanremo, che quest’anno ha raggiunto il numero 70.

Grazie all’Attico Monina a Sanremo 2020, soprattutto, la frenesia del Festival – tra giornalisti accalcati e fan trepidanti – si annulla e gli artisti possono rilassarsi in uno spazio più pacifico e meno teso. Non mancano momenti di critica e riflessioni personali: i cantanti in gara parlano a ruota libera mentre rispondono alle domande di Michele Monina.

Questa è la sera della finalissima del Festival: l’Attico Monina a Sanremo 2020 sarà in diretta dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 su OMTV, YouTube e Facebook.

