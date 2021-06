Ripartono i concerti di Irene Grandi del 2021 per il tour Io In Blues. Una scelta, quella della cantautrice toscana, che affonda nelle radici per ricominciare a fare musica co una ripartenza. Ripartenza, questa, che interessa sia l’aspetto positivo della progressiva uscita dalla pandemia, sia quello del percorso personale dell’artista.

Io In Blues

Irene Grandi ha scelto di riprendere in mano il suo passato blues portando con sé i suoi musicisti di sempre e offrendo al pubblico uno show esclusivo. Sul palco insieme a lei ci saranno, dunque, Saverio Lanza (chitarra e tastiera), Piero Spitilli (basso e contrabbasso) e Fabrizio Morganti (batteria), oltre a Pippo Guarnera che occasionalmente siederà all’Hammond.

Con queste parole Irene Grandi annuncia il progetto:

“In questo momento che ci ha tenuto lontani gli uni dagli altri, incerti sul futuro, sconvolti da tanti cambiamenti e rattristati dalla sorte dei più fragili ho fatto molta fatica a trovare ispirazione e slancio, finché ho smesso di cercare qualcosa di nuovo e mi sono immersa in qualcosa che conoscevo, che amavo ma che da molto tempo non praticavo più.

Ho voluto ricordare da dove vengo e ritornare appunto alle radici sperando così di ritrovare anche io un maggiore radicamento e una nuova forza di reagire a questo periodo nero… con il blu del blues. Perché il Blues è radici, è madre, ti accoglie nelle sue grandi braccia”.

Il suo ultimo disco in studio è Grandissimo (2019), promosso sempre nel 2019 con il Grandissimo Tour. Il Covid-19 ha poi interrotto tutto, con più di un anno di chiusura degli eventi pubblici per via del contenimento della pandemia, una piaga che ha messo in ginocchio il mondo degli artisti e dei lavoratori dello spettacolo.

Oggi la campagna di vaccinazione sta facendo sì che la curva dei contagi sia in progressivo calo, per questo l’estate 2021 si preannuncia già ricca di concerti anche da parte di artisti internazionali.

Le date dei concerti di Irene Grandi

I concerti di Irene Grandi partiranno dal Musicultura di Macerata a giugno per terminare, per il momento, al Muntagnin Jazz di Sulmona (AQ) in agosto. Ecco tutte le date:

19 giugno MACERATA Musicultura

29 giugno FIORENZUOLA D’ADDA (PC) Dal Mississippi al Po

17 luglio ROVIGO Delta Blues

31 luglio RICALDONE (AL) L’isola in Collina

6 agosto LIVORNO Piazza della Repubblica

7 agosto MASSA Villa Rinchiostra

15 agosto NORCIA

16 agosto SULMONA (AQ) Muntagnin Jazz

Altre date verranno annunciate prossimamente. Come spiegato dalla stessa artista, i concerti di Irene Grandi del tour Io In Blues avranno un sapore più classico, una risposta al nero della pandemia con il colore blu. Il blues fa parte del suo repertorio da sempre: la sua voce versatile le permette di cimentarsi anche nel rock, nel pop, nel soul, nel rap e nel jazz.