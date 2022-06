Il matrimonio di Irene Grandi e Lorenzo Doni è finito. L’amore è giunto al capolinea. Lo confessa la cantante toscana in un’intervista al Corriere Fiorentino in cui spiega anche i motivi che hanno condotto la coppia verso una simile decisione. Il matrimonio di Irene Grandi e Lorenzo Doni è durato 4 anni. Alla base delle difficoltà riscontrate nella vita matrimoniale, pare, il grande impegno della vita artistica di lei.

“Non si può fare musica e avere una famiglia”, spiega l’artista. Due fronti estremamente impegnativi che l’hanno portata ad effettuare una scelta. Tra la sua sconfinata passione per il mondo musicale e la famiglia, ad avere la meglio è stata la musica. La priorità di Irene Grandi era, è e rimarrà sempre la musica. Questo grande impegno non sempre è conciliabile con gli impegni familiari e con la vita di coppia.

Nel caso specifico, il matrimonio con Lorenzo Doni, celebrano nel 2018, è stato messo a dura prova e non ha resistito. Nel periodo pandemico, si sono spezzati legami fragili, nella vita lavorativa come in quella privata. Irene Grandi spiega di aver provato a capire, attraverso il matrimonio, se la sua vita fosse pronta ad una svolta ulteriore ma quattro anni dopo è arrivato il verdetto: no.

Attraverso il sacro vincolo, la cantante ha capito che davanti alla vita di coppia e al benessere della famiglia porrà sempre il proprio. La priorità rimarrà sempre il lavoro.

“Nel matrimonio ho capito che in me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi, la priorità è sempre il lavoro, e quindi non ha funzionato. È già finito”, le sue parole nel corso dell’intervista disponibile oggi in edicola e in rete. E a proposito della conciliabilità del lavoro nella musica con la vita di coppia precisa: “Non credo che il problema sia la musica, ma il concetto di coppia oggi. Che è in crisi, mi pare evidente”.

