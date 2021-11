Tra gli ospiti di Parola Di Vasco troviamo colleghi, amici, personaggi dello spettacolo e campioni dello sport. Lo speciale TG5 andrà in onda oggi in seconda serata e sarà un’occasione per raccontare l’uomo, il rocker e la sua musica.

Gli ospiti di Parola Di Vasco

Parola Di Vasco sarà diretto da Susanna Galeazzi. Lo speciale TG5 sarà incentrato principalmente sul nuovo album Siamo Qui, uscito ieri 12 novembre dopo il lungo silenzio dall’ultimo album Sono Innocente. Per l’occasione Susanna Galeazzo ricostruirà insieme al rocker di Zocca il lavoro dietro il disco, la carriera di Vasco Rossi e raccoglierà le testimonianze di tantissimi ospiti che racconteranno aneddoti e momenti vissuti insieme a lui.

Tra gli ospiti di Parola Di Vasco troviamo Irene Grandi, Gaetano Curreri, Paolo Bonolis e Federica Pellegrini. Irene Grandi deve tantissimo a Vasco, che per lei ha scritto brani memorabili come La Tua Ragazza Sempre, Per Fare L’Amore, Prima Di Partire Per Un Lungo Viaggio e Finalmente Io, portata al Festival di Sanremo 2020.

Gaetano Curreri e Vasco Rossi sono amici dalla fine degli anni ’60, quando entrambi intrapresero la carriera radiofonica. Da quegli anni i due artisti hanno collaborato in tantissimi progetti. Quando Curreri è stato male per un infarto, il rocker di Zocca gli ha dedicato E Dimmi Che Non Vuoi Morire scritta da lui per Patty Pravo.

Paolo Bonolis aveva intervistato Vasco in occasione del mega concerto Modena Park nel 2017, mentre Federica Pellegrini si è sempre detta una grande fan del rocker di Zocca.

Siamo Qui

Siamo Qui è il 18esimo album in studio di Vasco Rossi, anticipato all’inizio del 2021 con il singolo Una Canzone D’Amore Buttata Via che ha scatenato l’hype per uno degli album più attesi dell’anno. Insieme agli ospiti di Parola Di Vasco verrà celebrata l’opera di uno degli artisti più importanti della scena italiana.