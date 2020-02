Attico Monina a Sanremo 2020 su OM con Alberto Urso (video)

All’Attico Monina a Sanremo 2020 è arrivato Alberto Urso. Lo spazio creativo di Optimagazine è in diretta in tutti i giorni del Festival nelle due fasce diurne, la prima dalle 11 alle 13 e la seconda dalle 15 alle 18.

Michele Monina ospita i cantanti in gara che siedono sul divano e raccontano la loro esperienza sanremese, annunciano i loro dischi e si sfogano sulle emozioni provate durante la gara.

Attico Monina a Sanremo 2020 viene trasmesso in diretta su OMTV e su tutti i canali ufficiali di Optimagazine su YouTube e Facebook. Nella giornata di ieri, mercoledì 6 febbraio, è arrivato Alberto Urso.

Il giovane cantante della scuderia di Amici di Maria De Filippi era pronto per esibirsi con Ornella Vanoni per La Voce Del Silenzio nella serata dei duetti e delle cover ed è in gara tra i Campioni con Il Sole Ad Est.

Michele Monina gli chiede le prime impressioni a caldo sulla sua prima esperienza al Festival. Alberto risponde: “Ero emozionatissimo, avevo gli occhi rossi. Mi tremavano le gambe ma appena ho sentito l’orchestra mi sono lasciato andare“.

Una sicurezza, quella di Alberto, per la quale ringrazia i suoi anni trascorsi a studiare musica e tecnica, due fondamentali per riuscire a gestire l’ansia del palcoscenico specialmente nel contesto del Teatro dell’Ariston: “Quando ho ansia non mi blocco, riesco ad andare avanti”.

Alberto Urso, poi, racconta quanto sia bello cantare in compagnia di un’orchestra, un quadro che tanto si coniuga con la sua carriera da cantante lirico crossover che al classico unisce il pop. Perché, appunto, unisce la lirica al pop? Alberto sostiene che la musica sia universale e abbracciare diversi generi è indice di passione.

Tra gli artisti presenti in gara Alberto Urso apprezza Tosca, Elodie, Diodato, Leo Gassmann e ovviamente Giordana Angi, sua amica e compagna di avventure dall’esperienza di Amici.

Oggi Alberto Urso sogna di arrivare all’estero e il fatto che il Festival sia trasmesso in mondovisione gli dà tanta speranza. Sanremo è sempre stato il suo sogno, e sa di condividere questo desiderio con tanti altri artisti: “Il Festival di Sanremo è una delle più grandi aspirazioni di ogni cantante”.

Dallo spazio OM dell’Attico, Michele Monina intervista gli artisti in un contesto che aiuta a decomprimere la tensione del Festival e a fare il punto della situazione della gara dal loro stesso punto di vista.

I cantanti in gara siedono sul divano dell’Attico Monina e si rilassano, così, in uno spazio più comodo e meno frenetico dell’Ariston.

Tutte le interviste dell’Attico Monina a Sanremo 2020 saranno disponibili qui.