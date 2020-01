Testo di Brittish di Alex Britti, la produzione di Salmo e DJ Gengis per l’autocelebrazione di un artista

Brittish di Alex Britti è il sincretismo tra chi è cresciuto a pane, blues, pedalboard e tecnica e uno degli artisti più rispettati e autorevoli della scena rap contemporanea. Salmo, infatti, è già un mostro sacro e proprio al loro incontro dobbiamo questo brano.

Lo ha raccontato lo stesso autore di 7000 Caffè: Brittish è un gioco di parole nato da una jam session improvvisata tra Alex Britti e Salmo, durante una vacanza in Sardegna. Galeotta è stata anche la presenza di DJ Gengis, che mentre i due colossi jammavano continuava a ripetere: “Quanto ca**o sei Britti”, citando il singolo British della Dark Polo Gang che nel 2018 fece un gran successo.

Dalla battuta dei due rapper, dunque, è nato Brittish di Alex Britti. Un brano interamente rap con il beat composto da Salmo e che nel ritornello contiene, pur se alterato in levare e negli accenti, lo stesso giro armonico di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana eseguito con chitarre distorte.

Su questa sorpresa Alex Britti ha detto:

A me la musica piace fatta bene e Salmo nel mondo del rap è uno dei numeri uno e reciprocamente ci stimiamo molto. Da sempre amo confrontarmi con i vari generi musicali. Il tutto nasce una sera in Sardegna. Ci siamo incontrati e chiaramente abbiamo concluso la serata con una jam. Abbiamo iniziato a giocare con le parole ed è nato il titolo del singolo che prelude un nuovo album.

La base è puramente dance, ma Alex Britti se la cava bene con il flow e la precisione della metrica.

Ci sarà un nuovo album? Alex Britti lo dice chiaramente, ma non è dato conoscere altri dettagli. Nel testo troviamo una rimestolata a tutta la carriera del cantautore e chitarrista romano: “Lo so, che sono partito dal blues. Ho fatto amicizia col pop, 7000 caffè nella vasca. Guardami al top: siedo sul tetto del mondo, con la chitarra ti sfondo”.

L’ultimo album in studio di Alex Britti è In Nome Dell’Amore – Volume 2, pubblicato nel 2017 con l’etichetta It.Pop come ottavo album in studio, dopo una prima parte dal titolo In Nome Dell’Amore – Volume 1 lanciata due anni prima.

Tra le tante collaborazioni eccellenti di Salmo, inoltre, ricordiamo quella con i Linea 77 per il singolo AK77 al quale ha partecipato anche Slait, quasi un contesto perfetto per il rapper sardo che, appunto, si affacciò al mondo della musica con la formazione nu metal degli Skasico.

Oggi Salmo, dopo il successo di Playlist e del Machete Mixtape 4 registrato insieme alla sua crew con tanti ospiti, è una delle punte di diamante della scena rap italiana ed è riuscito a ritagliarsi un ruolo di prestigio che lo rende autorevole anche al di fuori del suo ambiente.

L’ascolto di Brittish di Alex Britti tradisce, in effetti, la sua presenza: Salmo riesce a collocare ruvidità e spessore nei beat decisi e violenti e ha saputo creare il perfetto contenitore per il cantautore romano, apparentemente fuori contesto quando si parla di rap ma che con questa novità mette alla prova – superandola – la sua versatilità.

Di seguito il testo e l’audio Brittish di Alex Britti.

Testo – Brittish di Alex Britti

Quanto c***o sono Britti

Ho fatto un tiro

Ho preso il palo e non ho fatto gol

Sto sempre in giro pensavi fossi sparito ma no

E sono anni che vi sento

Passa come il vento

La moda che vi fa cantare

In questa corsa contro il tempo

Io non mi spavento

Infatti sono ancora qua

Quanto c***o sono Britti

Ho riempito gli stadi, i locali, i teatri

Due milioni di dischi venduti, di vestiti firmati

Le supermodelle, hotel cinque stelle

La vita veloce, milioni di brividi sulla mia pelle

Lo so, che sono partito dal blues

Ho fatto amicizia col pop

7000 caffè nella vasca

Guardami al top

Siedo sul tetto del mondo

Con la chitarra ti sfondo

Non mi nascondo

In questa vita di buoni, vince il più str***o

E sono anni che vi sento

Passa come il vento

La moda che vi fa cantare

In questa corsa contro il tempo

Io non mi spavento

Infatti sono ancora qua

Quanto c***o sono Britti

Ho fatto un tiro

Ho preso il palo e non ho fatto gol

Sto sempre in giro pensavi fossi sparito ma no

E sono anni che vi sento

Passa come il vento

La moda che vi fa cantare

In questa corsa contro il tempo

Io non mi spavento

Infatti sono ancora qua

E quanto c***o sono Britti

Quanto c***o sono Britti

Quanto c***o sono Britti.