Trueno di STABBER porterà con sé un treno di collaborazioni. Il 15 marzo è il giorno in cui Stefano Tartaglini, questo il suo nome di battesimo, uscirà con l suo primo producer album per prendersi ancora una volta la scena, questa volta da protagonista.

Trueno di STABBER

11 tracce per 20 artisti: questo è Trueno, un disco che promette grandi cose in termini di featuring e contenuti. Sin dagli esordi STABBER ha scelto di non scendere a compromessi, mettendo in piazza solamente la sua creatività e le sue ambizioni. Per questo oggi Stefano Tartaglini è uno dei producer di punta della scena italiana.

Trueno chiude un cerchio. Come lo stesso STABBER ha raccontato a Billboard Italia, da quel tempo in cui ascoltava i Wu Tang Clan, Sangue Misto e Portishead è passato tanto tempo, eppure ha ancora nella mente quelle volte in cui da L’Aquila sentiva stretta quella piccola città e sognava in grande, dialogando su MySpace con Danno dei Colle Der Fomento fino alla prima collaborazione.

Trueno di STABBER sarà fuori venerdì 15 marzo. Da giovedì 14 marzo, invece, alle 14 sarà fuori il video ufficiale della title-track in featuring con Salmo. Di seguito la tracklist del disco:

il profumo delle rose (feat. Danno, Craim) black & Blue (feat. Noemi, Nitro) piove forte (feat. Gemitaiz, Angelina Mango, Yung Snapp) let it go (feat. Venerus, Miraa May) salto nel buio (feat. Coez, Annalisa) trueno (feat. Salmo) legends never die (feat. Johnny Marsiglia, Albrorosie, J Lord) due lune (feat. Ginevra, Laila Al Habash) fé (feat. Gaia) non odiare mai (feat. Coez, Gemitaiz, Noyz Narcos) drifting out (feat. DARRN)

Il racconto di Stefano Tartaglini

A raccontare il disco è lo stesso STABBER, intervistato da Rockol. Il producer spiega: “A un certo punto mi sono detto: tocca anche a me”. Nessun rimpianto per il lavoro svolto finora, nel quale contesto “ho sempre fatto cose in cui credevo” ma senza potersi comprensibilmente esprimere al 100%. Per questo è nata l’esigenza di uscire con un producer album.

Il titolo del disco, spiega STABBER, prende il nome dalla Toyota AE86 Sprinter Trueno, un modello a trazione posteriore divenuto simbolo del drifting. Con questo disco STABBER ha voluto creare della musica che “sbandasse” in modo controllato. Per farlo, ha usato sintetizzatori analogici, batterie elettroniche, sampling e distorsori, suonando quindi per la quasi totalità dei brani.

Continua a leggere su optimagazine.com