Salmo e Mace in Non Mi Riconosco uniscono le forze con Centomilacarie e tirano fuori il pezzo che non sapevamo di attendere. Mace ha di nuovo chiamato a rapporto l’amico rapper sardo per allietare un venerdì 23 febbraio in cui il rap domina le nuove uscite dopo In Italia 2024 di Fabri Fibra con Emma e Baby Gang e Non Odiare Mai di Stabber con Gemitaiz, Noyz Narcos e Coez.

Salmo e Mace in Non Mi Riconosco con Centomilacarie

Non Mi Riconosco di Mace è una rimpatriata con Salmo con la partecipazione di Centomilacarie. Come al solito Mace mette insieme tutte le sue sfumature stilistiche affidando a nobili interpreti la sua creatura, senza mai sbagliare un colpo.

Il brano racconta la disperata ricerca di un’identità che tutti noi, almeno una volta nella vita, ci ritroviamo ad affrontare. Per questo Mace ha scelto di aprire le danze con il suono di un pianoforte che viene poi corrotto dal feedback di una chitarra elettrica, soluzione tutt’altro che casuale, per raccontare il mostro che incontriamo allo specchio.

Un arrangiamento inteso ma non affatto invadente: i veri protagonisti sono Salmo e Centomilacarie, come sempre succede nei pezzi di Mace.

Chi è Centomilacarie: il parere di Mace

La vera novità che affianca Salmo e Mace in Non Mi Riconosco è Centomilacarie: animo punk, già autore dell’EP Neanche Anch’Io e del singolo Strappami La Pelle A Morsi, è raccontato da Mace con queste parole:

“Ho scoperto Centomilacarie quasi per caso e la sua voce mi è arrivata subito come un pugno nello stomaco”.

Perché la scelta di affiancarlo a Salmo? Mace rivela: “Credo che entrambi condividano la giusta combinazione tra timbro sporco, espressività e parole potenti, la capacità quindi di creare musica ‘viscerale’, una caratteristica che sento come fondamentale in questa mia fase di percorso“.

