Da tempo la barba di Salmo sembra essere la cosa più importante per molti fan del rapper sardo, che sui social non fanno che contestare la nuova scelta estetica. Che qualcosa fosse nell’aria era chiaro, ma ora Maurizio Pisciottu spiazza tutti con un annuncio attraverso le storie Instagram.

La barba di Salmo non piace, lui sbotta

“Amici miei, basta con questa roba della barba, ho capito che fa schifo”, dice Salmo in un video postato sulle storie Instagram. Il rapper sardo, in effetti, da tempo compare con una vistosa barba certamente inedita per il look che lo ha sempre contraddistinto. Eppure, proprio perché si parla di social, questo dettaglio è diventato oggetto di polemiche alle quali l’artista ha deciso di rispondere con tono perentorio.

“Sembri questo, sembri quello, sembri il ca**o, sembri le palle”. Poi sgancia la bomba: “Mi pagano per tenere questa barba di me**a“. In che senso? Presto spiegato: “Devo fare una serie tv, raga’. Non rompete i co***oni”.

Cosa sappiamo della serie tv di Salmo

Per il momento è noto che nel 2024 arriverà la seconda stagione di Blocco 181, la serie tv targata Sky alla quale Salmo ha partecipato sia come attore (Snake, braccio destro di Lorenzo Curzi) che come produttore e compositore. Una data di uscita non è stata ancora comunicata, ma non si esclude che il rapper sardo sia impegnato in un altro progetto. Probabilmente entro l’estate scopriremo di cosa si tratta.

Nel frattempo Salmo festeggia gli 11 anni di Midnite, il terzo album “registrato in cameretta sotto il letto a castello dell’Ikea” che oggi il rapper ricorda come “gli anni più belli della mia vita”. L’ultimo disco di Salmo è Flop (2021), mentre nel 2023 ha pubblicato il joint album CVLT con Noyz Narcos.

