Presa in giro per i Samsung Galaxy S8 e Note 8 aggiornabili ad Android 10? Basta scherzi

Bisogna ritornare su una spinosa questione ovvero quella relativa all’aggiornamento Android 10 sui Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8. Per quanto, già a fine 2019, le speranze di vedere un nuovo grosso aggiornamento per i due ex top di gamma fossero estremamente flebili, un nuovo e (di certo) avventato riscontro di un operatore Samsung rischia di far nascere false speranza sul futuro software dei due telefoni. Giusto è dunque fare un nuovo punto della situazione, cercando soprattutto di non farsi prendere dall’entusiasmo.

Non si scherza con i sentimenti dei possessori di Samsung Galaxy S8 e Note 8, nonostante tanti operatori del team di supporto del produttore sembrino averci preso gusto nell’ultimo periodo. Come pure avvenuto in passato, alcuni clienti hanno ottenuto, in risposta ai loro dubbi software, la conferma assoluta che proprio i due telefoni siano aggiornabili ad Android 10, senza mezzi termini.

Sempre la nota visualizzata al termine dell’articolo e riportata per prima da SamMobile conferma pure che lo sviluppo di Android 10 su Samsung Galaxy S8 e Note 8 avverrà nel corso di questo 2020 per un rilascio non meglio definito.

C’è da credere in quanto affermato e davvero Android 10 sarà pronto per i Samsung Galaxy s8 e Note 8? C’è da continuare ad essere estremamente scettici al riguardo. Un nuovo grosso update per dei top di gamma datati è da considerarsi alquanto utopico. Probabilmente più di qualche operatore Samsung risulta essere poco informato o magari vuole burlarsi dei suoi interlocutori. Ad ogni modo, pur volendo credere in un’adeguamento, questo potrebbe tardare davvero moltissimo. Solo questa mattina è stata fornita notizia del posticipo del rilascio sempre per Android 10 sul Samsung Galaxy S9 a marzo. Figuriamoci immaginare la diffusione dello stesso pacchetto sulle ammiraglie precedenti. Insomma, lo scetticismo è più che d’obbligo, anche se sarebbe pure bello ricredersi sul destino software di due ammiraglie di grande successo.