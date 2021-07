Davvero inaspettata è l’ultima mossa software che vede, come protagonisti, i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. Le ormai datate ammiraglie dovevano non ricevere più aggiornamenti dopo l’ultima release di questo inverno. Eppure, in queste ore, proprio i vecchi device stanno cominciando a ricevere un nuovo firmware non preventivato ma, a quanto pare, davvero necessario.

L’adeguamento software è siglato con build G95xFXXUCDUE1 e porta con se la patch di sicurezza di maggio 2021 sui telefoni. Per essere precisi, l’aggiornamento è giunto per il momento solo in Bolivia, probabilmente come mercato apripista del rilascio che dovrebbe giungere anche nel resto del mondo, in particolare dove i due dispositivi sono stati maggiormente venduti. Il pacchetto in se pesa poche centinaia di MB ma contiene la correzione di dozzine di vulnerabilità relative alla sicurezza e alla privacy e ha anche l’obiettivo di migliorare la stabilità del dispositivo.

L’ultimo update programmato per i Samsung Galaxy S8 era stato quello relativo all’ultima patch di sicurezza relativa al mese di febbraio 2021. Dopo ben 4 anni di supporto software, era stata confermata la non disponibilità al rilascio di nuovi firmware. Eppure la mossa appena commentata ci suggerisce che l’ultima release avrà di certo ragione di essere per la sua eccezionalità, magari proprio per mettere al sicuro gli smartphone ancora tanto diffusi.

Non vanno dimenticati i principali passaggi software del Samsung Galaxy S8. Il device è stato lanciato con Android 7.0 (Nougat) a bordo. Successivamente i telefoni hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo a febbraio 2018 e ancora Android 9 Pie all’inizio del 2019. Giungere a luglio 2021 con nun nuovo update, seppur solo correttivo, è un punto a favore notevole per degli smartphone di vecchia data seppur sempre ex ammiraglie. Aggiorneremo senz’altro i nostri lettori non appena il firmware attuale arriverà sui dispositivi italiani o almeno europei, magari anche nei prossimi giorni.