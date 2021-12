Incredibile ma vero, i vecchi Samsung Galaxy S8 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software che sembra essere un vero e proprio regalo di Natale per i non pochi possessori del vecchio top di gamma. Le ammiraglie standard e Plus, secondo pianificazione software resa nota ad inizio 2021, non dovevano più ricevere ulteriori update. Eppure le cose sono andate in un’altra direzione per la gioia di chi ha deciso di continuare a puntare su un dispositivo davvero ben riuscito e non passare ad una generazione successiva.

Come già accennato, i due Samsung Galaxy S8 non dovevano ricevere alcun update ulteriore dopo il 1 gennaio del corrente anno. Eppure già lo scorso settembre, il produttore era andato contro la sua stessa pianificazione garantendo una prima patch di sicurezza. La storia si ripete in questi giorni di metà settembre con un nuovo pacchetto software in distribuzione. Naturalmente si tratta di un rilascio pensato sempre per correggere bug e vulnerabilità e non certo per introdurre nuove funzioni ma non c’è da lamentarsi con dei dispositivi lanciati ben 5 anni fa.

Qual è l’aggiornamento pensato per i Samsung Galaxy S8 ora? Si tratta della patch di sicurezza del mese di novembre. La release è etichettata con il firmware G95xFXXUCDUK1 che non va per nulla sottovalutato. Nelle note degli sviluppatori e nel bollettino per la sicurezza di Samsung relativo al mese scorso possiamo leggere di dozzine di vulnerabilità relative alla privacy e alla sicurezza risolte dagli esperti. Si tratta dunque di validi motivi dunque per non prendere sotto gamba l’update e decidere di procedere all’aggiornamento non appena possibile. Per quanto riguarda la distribuzione del pacchetto, le prime notifiche sono giunte agli utenti francesi ma non ci sono particolari dubbi sul fatto che gli alert giungeranno anche altrove e dunque anche in Italia. Ci sarà solo da attendere qualche giorno in più, al massimo un paio di settimane e non oltre.