Posticipato Android 10 su Samsung Galaxy S9 e non di poco

Oggi 24 gennaio giunge una notizia per nulla positiva relativa ad Android 10 sui Samsung Galaxy S9 e S9 Plus del 2018. I due esemplari ex top di gamma che sembravano essere davvero ad un passo proprio dall’update tanto agognato, forse, dovranno aspettare e non poco per il rilascio.

Ad inizio mese di gennaio, sulle pagine di OM, è stata riportata la notizia di un Samsung Galaxy S9 già certificato con a bordo Android 10 nella sua versione finale e non beta. Anche prima della fine del 2019, una prima tabella di marcia riferita proprio agli aggiornamenti della serie Galaxy, includeva il predecessore dell’attuale Galaxy S10 come pronto alla novità software entro il primo mese del 2020. Le cose devono essere sensibilmente cambiate visto che il sito AllAboutSamsung ha scovato sull’app Samsung Members una roadmap dei rilasci ben diversa.

In pratica la tempistica di lancio di Android 10 sui Samsung Galaxy S9 è stata sensibilmente rivista. L’ultima indicazione temporale presente proprio su Samsung Members fa riferimento al rilascio previsto non prima di marzo 2020. Ciò significa aspettare sostanzialmente altri due mesi o poco meno per l’attualizzazione software di un dispositivo che, fino a qualche giorno fa, sembrava davvero prossimo al grande lancio.

Ci sono dei reali e concreti motivi che giustificano il rinvio? Non ne siamo a conoscenza, almeno per il momento. Va pure chiarito che, oltre al posticipo dell’aggiornamento del Samsung Galaxy S9 ad Android 10, nella stessa nota presente su Samsung Members ci si riferisce al momento fatidico per il Galaxy Note 9 per febbraio. Proprio il phablet del 2018 potrebbe ricevere il nuovo pacchetto software già fra qualche giorno ma il condizionale è d’obbligo visti i recenti cambiamenti.

Ritornando al futuro software del Samsung Galaxy S9 ci aspettiamo che pure la divisione italiana del produttore dica la sua sulla vicenda, magari smentendo un’attesa così lunga oppure confermandola. Ogni comunicazione al riguardo sarà ben accetta.