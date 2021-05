Sono settimane molto intense per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S8. Nonostante siano trascorsi quattro anni dal suo lancio sul mercato, infatti, questa serie ha ricevuto aggiornamenti software fino a pochi giorni fa. Ne abbiamo parlato anche sul nostro magazine, in relazione alla patch di aprile, fermo restando che da questo momento non è garantito ulteriore supporto da parte del produttore coreano. Tuttavia, ci sono alcuni elementi da prendere in esame dopo il rilascio del suddetto upgrade.

Riscontri sulla batteria del Samsung Galaxy S8 dopo l’aggiornamento di aprile

In particolare, in tanti si stanno confrontando sulla tenuta della batteria dello stesso Samsung Galaxy S8 in seguito al download dell’aggiornamento di aprile. Dando uno sguardo ai social ed alle varie community di settore, si potrebbe dire che l’impatto del recente upgrade sia stato assolutamente incoraggiante per la serie, almeno per quanto concerne la questione dell’autonomia. Ormai sono trascorse due settimane abbondanti da quando un buon numero di utenti ha fatto questo step e le indicazioni sono confortanti per tutti.

Del resto, quando il produttore coreano rilascia l’ultimo “aggiornamento garantito” per un ex top di gamma, capita spesso e volentieri che si riscontri qualche passo in avanti dal punto di vista della batteria. Staremo a vedere se, a lungo termine, sarà il caso anche del Samsung Galaxy S8, fermo restando che al momento tutte le indicazioni ci danno un parere favorevole in questo senso. Staremo a vedere se da maggio ci sarà effettivamente un brusco rallentamento per la distribuzione di patch ottimizzate sui device 20217.

Continuate a seguirci per saperne di più sul destino del Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che potrebbero non essere ancora maturi i tempi per mandarlo in pensione. Almeno stando alle indicazioni raccolte di recente.