Per i vecchi ma tanto apprezzati Samsung Galaxy S8 giunge una buona novella di carattere software: è in prima distribuzione l’aggiornamento di aprile per gli ex top di gamma lanciati all’inizio del 2017 e ne saranno di certo lieti i molti possessori dei dispositivi nel mondo ma anche nel nostro paese.

Il rilascio dell’apposita patch di sicurezza per le datate ammiraglie Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si è concretizzato in queste ore. Il firmware è stato rilasciato naturalmente prima in Sud Corea come passaggio propedeutico alla distribuzione anche in altri mercati. Il pacchetto per il modello standard è quello siglato come G950NKSU5DUD1, al contrario quello ora noto G955NKSU5DUD1 è pensato per il modello Plus. L’importanza dell’ultima fatica software degli sviluppatori è innegabile, visto che sono state previste 21 correzioni di vulnerabilità Samsung e altre 30 degli esperti Google, tra l’altro di grave entità.

Nonostante l’obiettiva anzianità dei modelli Samsung Galaxy S8, non c’è da lamentarsi affatto del continuo supporto software fornito dal produttore. Le ammiraglie del 2017, dopo essersi fermate all’ultimo major update Android 9 , stanno continuando a ricevere patch di sicurezza trimestrali. Questo speciale trattamento per le release minori potrebbe rimanere tale fino alla fine del 2021. Dall’inizio del 2022, al contrario, si dovrebbe passare alle sole patch semestrali, dunque appena due in 12 mesi. Difficile lamentarsi del trattamento a distanza di così tanto tempo dal lancio ufficiale del telefono.

Dopo il rilascio in Sud Corea del nuovo aggiornamento di aprile per i Samsung Galaxy S8, la relativa disponibilità dello stesso pacchetto potrebbe concretizzarsi in Europa e dunque in Italia già nel corso della seconda parte di aprile, al massimo nei primi giorni di maggio. Negli ultimi tempi, in effetti, Samsung si è messa in mostra per il suo celere supporto ai modelli proprietari più o meno recenti, con somma soddisfazione di tanti clienti attenti a questo importantissimo aspetto.