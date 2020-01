Il testo di Eden di Rancore a Sanremo 2020 è un’analisi dei nostri tempi

Il testo di Eden di Rancore a Sanremo 2020 traina il rapper romano sul palco del Teatro Ariston e, questa volta, come voce solista. Il brano segue infatti la sua partecipazione al Festival con Daniele Silvestri, che aveva accompagnato per l’interpretazione di Argentovivo.

Il brano da portare sul palco del Festival di Sanremo è una lunga metafora su cosa siano diventati i nostri giorni e, non a caso, si serve dell’immagine del giardino dell’Eden come se fosse in un sogno. Con Eden, Rancore è quindi uno dei 24 Big in gara a Sanremo 2020, così com’era emerso dall’annuncio fatto nell’esclusiva di Repubblica e nella presentazione a I Soliti Ignoti con Amadeus.

Il significato di Eden di Rancore a Sanremo 2020

Il testo della canzone di Rancore a Sanremo 2020 è una sintesi della storia dell’uomo che arriva fino ai nostri giorni. I primi passi sono mossi proprio dal giardino dell’Eden, quello in cui si era consumata la disobbedienza di Adamo ed Eva. C’è quindi anche la mela, che il rapper utilizza come filo conduttore per il racconto emozionante del brano in gara a Sanremo 2020.

Le dichiarazioni di Rancore su Eden a Sanremo 2020

“Ho sognato l’Eden, poi un albero e una mela che si stacca e che inizia a rotolare. Mentre rotola ripercorre la storia dell’uomo, dall’inizio fino ai giorni nostri. Ho deciso di scriverci una canzone che raccontasse i tempi che stiamo vivendo e che parlasse di come, ancora una volta, l’uomo è di fronte a una scelta che potrebbe cambiare tutto il suo futuro”

Gli autori di Eden di Rancore a Sanremo 2020

Rancore, al secolo Tarek Iurcich, firma il testo di Eden con Dardust, autore di altri brani in gara a Sanremo 2020. Dario Faini (Dardust) è anche il produttore del brano in gara dal 4 febbraio. Nella serata delle cover, Rancore si esibirà in Luce (Tramonti A Nord Est) di Elisa con Dardust e La Rappresentante di Lista.