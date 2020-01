Le nuove serie tv Amazon pescano fra libri e fumetti: arriva il turno di Alex Cross e Fear Agent

L’inizio dell’anno è sempre un periodo di buoni propositi. Amazon Studios ha fatto la sua parte al tour invernale indetto dalla TCA la scorsa settimana, aggiornando critici, stampa e appassionati sullo stato delle nuove serie tv Amazon, dalla seconda stagione di Homecoming all’attesissima Hunters, con Al Pacino.

Gli annunci, però, non sono finiti. I più recenti riguardano infatti lo sviluppo di due nuove serie originali, una ispirata ai libri di James Patterson e l’altra ai fumetti di Rick Remender, Tony Moore e Jerome Opena. Ecco i primi dettagli su questi nuovi progetti.

La serie tv su Alex Cross

La prima delle nuove serie tv Amazon appena commissionate trarrà spunto dalla figura di Alex Cross, protagonista de I Casi di Alex Cross di James Patterman. Il personaggio è uno psicologo e detective afroamericano di Washington, D.C. passato all’FBI dopo un periodo nella squadra omicidi.

È un uomo intelligente e profondamente razionale, abile nel tenere sotto controllo le emozioni. Nonostante ciò riesce a mostrare una profonda empatia nei confronti dei suoi figli e degli individui coinvolti nei casi di cui si occupa. Si dedica inoltre al volontariato e alle attività benefiche della sua comunità e decide di vivere in uno dei quartieri più poveri e malfamati di Washington pur avendo una buona disponibilità economica.

Non è chiaro a quali libri della collana intenda ispirarsi la serie tv Amazon, ma ne esistono ben 29 fra cui scegliere. Se il progetto ricevesse il via libera definitivo la produzione sarebbe affidata ad Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance. Lo stesso James Patterson sarebbe coinvolto nelle vesti di produttore esecutivo al fianco di Bill Robinson, David Ellison, Dana Goldberg e Marcy Ross.

Quella di Alex Cross non è certo una figura sconosciuta agli schermi. Nel corso degli anni il personaggio creato da James Patterson ha infatti ispirato tre film. I primi due, Il Collezionista e Nella Morsa del Ragno, hanno visto Morgan Freeman indossare i panni dello psicologo-detective. L’ultimo, Alex Cross – La Memoria del Killer, è il più recente ma funge da prequel per i precedenti. In questo caso il ruolo del protagonista è stato affidato a Tyler Perry.

La narrativa sembra essere un’ottima fonte di spunti per le serie tv Amazon. In virtù della collaborazione con Skydance e Paramount, la piattaforma streaming ha già regalato al pubblico due stagioni di Jack Ryan (eroe di Tom Clancy) e promesso un nuovo progetto televisivo basato su Jack Reacher (al centro della saga letteraria di Lee Childs).

La serie tv su Fear Agent

Fra le potenziali nuove serie tv Prime Video anche una produzione ispirata Fear Agent, collana di fumetti scritta da Rick Remender e illustrata da Tony Moore e Jerome Opena. L’annuncio arriva dopo la notizia secondo cui Amazon avrebbe vinto una dura battaglia contro Peacock, HBO Max e TNT allo scopo di assicurarsi i diritti della serie.

Fra i produttori esecutivi spicca Seth Rogen, ben noto per il suo coinvolgimento nel genere. Negli anni, infatti, si è vista la sua impronta in serie tv di successo come Preacher, Future Man e The Boys. Fear Agent sembra dunque l’inevitabile passo successivo.

Per certi versi Fear Agent stravolge i canoni tradizionali della fantascienza, arricchendoli di elementi avventurosi, umoristici, spaventosi e fortemente legati alla cultura pop. Al centro del suo mondo c’è Heathrow Huston, astronauta texano alcolizzato, burbero, spigoloso eppure molto carismatico. Le sue avventure sono un concentrato di adrenalina e situazioni impossibili, più inclini ai colpi di scena che al realismo o alla precisione scientifica. Dallo scontro con lui, ha sempre detto il creatore del fumetto Rick Remender, la fantascienza esce sconfitta.

Aiuta molto, in questo senso, la logline di Fear Agent:

Invasori interstellari. Viaggi temporali. Cloni di cloni di cloni, e molto whiskey. Che debba combattere una piaga nello spazio, viaggiando indietro nel tempo per bloccare l’invasione aliena che ha cambiato la Terra per sempre, o provi a riconquistare l’ex moglie, non c’è nulla che Heath Huston non accetti di fare pur di far prevalere la giustizia e riavere la sua famiglia. Dopo tutto, lui è l’ultimo Agent Fear.

Nello sviluppo della serie tv sono coinvolti anche gli autori del fumetto, sia in veste di produttori che di artisti. La sceneggiatura sarà invece scritta da Mattson Tomlin, coautore di The Batman.

Gli appassionati di fantascienza e supereroi anticonvenzionali possono ingannare l’attesa per queste nuove serie tv Amazon (ri)scoprendo altri titoli di successo presenti nel catalogo della piattaforma Prime Video. Per abbonarsi bastano pochi clic, e in più si può approfittare di un periodo di prova gratuita.

Fra i titoli in streaming anche i già citati Jack Ryan e The Boys, oltre a centinaia di altre serie tv e film, dai grandi classici ai successi più recenti.