Cast e personaggi di Grace and Frankie 6, su Netflix dal 15 gennaio la riscossa del duo Fonda-Tomlin

Il via a Grace and Frankie 6 su Netflix è fissato per mercoledì 15 gennaio. La sesta stagione della serie creata da Marta Kauffman e Howard J. Morris riprende così il filo delle vite delle sue protagoniste per la penultima volta, in attesa degli episodi conclusivi previsti per il 2021.

Quante cose sono successe dall’ormai lontano momento in cui Robert e Sol hanno lasciato le rispettive mogli per instaurare una relazione stabile e sposarsi. Quella separazione ha condotto Grace e Frankie lungo una via di rinascita personale, cullando un’amicizia tanto viscerale quanto imprevedibile. Da una convivenza forzata le due hanno tratto un inscindibile legame di sorellanza e persino una fruttuosa collaborazione imprenditoriale, che in Grace and Frankie 6 è pronta a espandersi ulteriormente.

I nuovi episodi prevedono novità significative anche per gli altri personaggi. Bud e Allison sono finalmente sposati e pure Nick e Grace si apprestano ad avviare una nuova vita in comune. Brianna e Barry sono alle prese con i dubbi di quest’ultimo sul proprio ruolo di donatore per le amiche. Mallory prova a godersi la vita da single, mentre Coyote deve fare i conti con un crescente senso di solitudine. Sol e Robert, infine, sono costretti a gestire l’ennesima minaccia alla stabilità del loro matrimonio.

C’è molto in gioco, insomma, e il primo trailer di Grace and Frankie 6 solleva ulteriori dubbi. I nuovi assetti porteranno dei cambiamenti nell’amicizia fra le due protagoniste? Se sì, in che termini? Che ruolo avrà, negli equilibri che si verranno a creare, la nuova vita di Grace da donna sposata?

Nel primo sguardo ai nuovi episodi pare infatti evidente come l’estrosa e svagata anziana non accetti esattamente di buon grado il matrimonio dell’amica. Quest’ultima, dal canto suo, è colpita da piccole grandi difficoltà quotidiane legate anche e soprattutto all’età avanzata.

È da questi impedimenti che prende le mosse la nuova avventura imprenditoriale di Grace e Frankie, la Rise Up, un marchingegno pensato per aiutare gli anziani a rimettersi in piedi dopo aver usato il wc. Sempre che i prototipi non uccidano nessuno…

Il cast di Grace and Frankie 6 conferma il ritorno di Jane Fonda (Grace); Lily Tomlin (Frankie); Sam Waterstone (Sol); Martin Sheen (Robert); Brooklyn Decker (Mallory); June Diane Raphael (Brianna); Ethan Embry (Coyote); Baron Vaughn (Bud). Tra gli interpreti secondari Peter Gallagher (Nick); Peter Cambor (Barry); Tim Bagley (Peter); Lindsey Kraft (Allison).

I 13 nuovi episodi debuttano su Netflix il 15 gennaio. Ecco adesso il trailer ufficiale di Grace and Frankie 6: