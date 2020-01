Grace and Frankie 6, pronta la sfida alla terza età con una nuova invenzione geniale (trailer)

L’attesa per il ritorno dell’irresistibile duo Jane Fonda-Lily Tomlin non è più così lunga, e ad addolcirla ulteriormente arriva ora il primo trailer di Grace and Frankie 6, su Netflix dal 15 gennaio 2020.

In questo primo sguardo alla penultima stagione – la settima arriverà nel 2021 e farà di Grace and Frankie la produzione originale Netflix più longeva – vediamo Frankie brindare al matrimonio di Nick e Grace dinanzi alle rispettive famiglie a dir poco sorprese. In alto i calici per gli sposini!

L’allegria dell’anticonformista settantenne interpretata da Lily Tomlin è però minata da un evidente senso d’abbandono. Superata l’antipatia reciproca e costrette a convivere dopo i coming out dei rispettivi mariti, Grace e Frankie hanno infatti sviluppato un rapporto simbiotico, e questo è il primo momento in cui si ritrovano a vivere separate.

Frankie teme che il loro legame possa risentirne, e per quanto Grace provi a più riprese a tranquillizzarla e prometterle che nulla cambierà, dal trailer pare evidente che le dinamiche fra le due siano destinate a cambiare.

A riavvicinarle potrebbe essere una nuova avventura imprenditoriale, la cui necessità nasce da una disavventura vissuta da Grace nel bagno della sua nuova casa: l’impossibilità di rimettersi in piedi comodamente dopo aver usato il wc.

Da qui l’ispirazione per The Rise Up, la nuova, geniale invenzione che Frankie illustra al suo pubblico e per la cui realizzazione le due protagoniste vanno in cerca di fondi davanti ai partecipantidi una nota trasmissione televisiva.

Nel primo trailer di Grace and Frankie 6 la situazione pare farsi complicata anche per Sol, deciso a mantenere i familiari all’oscuro della propria operazione. Sembra però che debba fare i conti con una nuova e inattesa coinquilina, Frankie, orfana della sua fedele compagna.

I figli delle protagoniste – Bud e Coyote da un lato, Mallory e Brianna dall’altro – sono presi del tutto alla sprovvista dalle novità nelle vite dei genitori. Dalla condizione di salute di Sol al matrimonio di Grace, dall’idea imprenditoriale di Frankie ad altre situazioni accennate nel trailer, la soluzione di Brianna sembra più che calzante: bere meno.

Nel cast di Grace and Frankie 6 figurano ancora una volta Jane Fonda (Grace); Lily Tomlin (Frankie); Sam Waterstone (Sol); Martin Sheen (Robert); Brooklyn Decker (Mallory); June Diane Raphael (Brianna); Ethan Embry (Coyote); Baron Vaughn (Bud). Tra gli interpreti secondari spiccano Peter Gallagher (Nick); Peter Cambor (Barry); Tim Bagley (Peter); Lindsey Kraft (Allison).

In attesa delle risate assicurate dai 13, nuovi episodi della serie, riguardiamone le foto rilasciate in anteprima e gustiamo il primo trailer di Grace and Frankie 6.