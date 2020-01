I nuovi personaggi di Narcos Messico 2 nel primo teaser ad alta tensione (video e foto)

La prima stagione si era conclusa con una maxi-operazione contro il cartello di Guadalajara da cui il suo fondatore era riuscito ad uscire illeso e libero. La seconda ripartirà da una nuova task-force addestrata per catturarlo. Narcos Messico 2 debutta su Netflix il prossimo 13 febbraio 2020 con la seconda fase della caccia a Miguel Ángel Félix Gallardo (“Félix”), il boss e fondatore del cartello messicano più potente degli anni Settanta, con nuovi personaggi pronti ad entrare in scena.

Il nuovo teaser di Narcos Messico 2, insieme alle foto promozionali della prossima stagione, mostrano per la prima volta i personaggi che vedremo nei nuovi episodi dello spin-off di Narcos (che è anche il suo prequel, essendo ambientata circa vent’anni prima).

Diego Luna torna ad interpretare “Lo Smilzo”, il leader del cartello di Guadalajara considerato il fondatore del moderno traffico di droga messicano. Spietato ed ambizioso, furbo e

A fare da contraltare al demoniaco protagonista c’è il nuovo agente della DEA, l’uomo a capo della cosiddetta Operazione Layenda, la caccia all’uomo che dovrà assicurare alla giustizia il potente boss: Scoot McNairy interpreta Walt Breslin, un coraggioso agente dell’agenzia anti-droga statunitense, chiamato a guidare sul campo una squadra selezionata con l’obiettivo di arrestare i responsabili della morte di Kiki Camarena, l’agente massacrato nella prima stagione. Gli ostacoli maggiori al successo dell’operazione saranno le resistenze incontrate nella società e nelle istituzioni, anche ai più alti livelli, per via della corruzione endemica che ha permesso al traffico del cartello di proliferare quasi indisturbato. Il tutto nello scenario degli anni Ottanta ricchi di cambiamenti sociali e politici, soprattutto nei rapporti internazionali tra Messico e Stati Uniti d’America.

Narcos Messico 2 vedrà ancora in scena i volti superstiti della prima stagione, cui si aggiungeranno molte new entry: Mayra Hermosillo sarà Enedina Arellano Felix, Sosie Bacon interpreterà Mimi Webb Miller, Alex Knight sarà Kenny Moss, Andrés Londoño sarà Enrique Clavel, Miguel Rodarte interpreterà Danilo Garza, Jesse Garcia sarà Sal Orozco. E ancora: Matt Biedel entra nel cast come Daryl Petski, Jesus Ochoa come Juan Nepomuceno Guerra, Jero Medina come Ossie Mejia, Flavio Medina interpreterà Juan Garcia Abrego, Alberto Zeni sarà Amat Palacios. Infine Jose Julian sarà Javier Arellano Felix, Noé Hernandez interpreterà Rafael Aguilar e Nat Faxon sarà Ted Kaye.

Nel teaser della nuova stagione il protagonista Felix Gallardo, dopo aver ristabilito le gerarchie all’interno del cartello e aver eliminato i traditori che lo avevano venduto, sembra non essere più certo della sua invulnerabilità. In una cena sfarzosa in pieno stile narcos, ascoltata dall’agente Breslin che sta intercettando le conversazioni tra i commensali, la tensione diventa palpabile: tutti sono pronti a puntare un’arma contro il dirimpettaio e lo stesso boss ammette di sentirsi sostituibile, perché “nessuno resta al vertice per sempre e nessuno è intoccabile“.

Ecco il video teaser di Narcos Messico 2, in arrivo su Netflix con 10 nuovi episodi il 13 febbraio.

Intanto, ogni sabato in prima serata su Rai4 va in onda la serie madre Narcos, dedicata alla storia dei cartelli colombiani di Medellin e Cali.