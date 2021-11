Narcos: Messico 4 non ci sarà, come annunciato da Netflix e dai produttori della saga alla vigilia del debutto della terza stagione. Il prequel di Narcos, che nel corso di tre stagioni è diventato un sequel raggiungendo e superando ampiamente in termini temporali i fatti della serie madre, termina con un approdo al mondo contemporaneo in cui la guerra al narcotraffico è tutt’altro che vinta.

Narcos: Messico 4 avrebbe potuto proseguire il racconto della competizione tra cartelli messicani per il dominio del mercato degli stupefacenti, ma i produttori esecutivi della serie hanno preferito mettere fine al racconto finché poteva dispiegare tutta la sua potenza, senza trascinarlo troppo a lungo e doverlo reinventare con sempre nuovi protagonisti all’altezza dei personaggi precedenti. Per l’epilogo della saga, hanno coinvolto anche l’interprete di Pablo Escobar nelle prime due stagioni di Narcos, Wagner Moura, tornato come regista per due episodi.

A proposito di Narcos: Messico 4, il co-creatore della serie Carlo Bernard ha parlato con The Hollywood Reporter del motivo per cui lo spettacolo non sarà rinnovato.

Ho visto questa stagione come una storia dell’origine del mondo moderno in cui viviamo. Per me, è stato come portare lo spettacolo fino a quel punto in cui ora riconosciamo, nel bene e nel male, che aveva senso fermarlo in quel momento. Lo spettacolo è stato in grado di sollevare il sipario e mostrarti come è iniziata questa cosa, come si è evoluta. Per non dire che altre storie non sarebbero state avvincenti andando avanti. Ma per me, fermarci nel momento in cui avevamo consegnato il mondo in cui viviamo oggi aveva senso, tematicamente e narrativamente. Sicuramente non vogliamo ripeterci, mai.

Interrogato su Narcos: Messico 4 anche un’intervista con Collider, Bernard ha confermato che la serie per come l’abbiamo conosciuta si ferma al terzo capitolo dello spin-off, ma ha anche parlato della possibilità “altre iterazioni” su un tema sempre tristemente attuale, idealmente possibili ma al momento non previste.

Non ci sono piani, onestamente, questa è una specie di fine corsa, almeno per ora. Non c’è niente in cantiere, ma sfortunatamente il traffico di droga non sta andando da nessuna parte, quindi ovviamente esiste la possibilità di altre iterazioni. Per ora, è così… ci siamo sentiti come se stessimo raccontando una storia coerente, quindi ci è sembrato giusto concludere la terza stagione in Messico.

E se Narcos: Messico 4 non ci sarà, arriverà però un’altra serie sul tema, sempre per Netflix: i produttori di Narcos stanno sviluppando con Sofia Vergara la miniserie Griselda, sulla boss della droga colombiana Griselda Blanco, le cui riprese dovrebbero iniziare nel 2022.