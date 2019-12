Narcos 2 su Rai4 dal 21 dicembre, l’atto finale della fuga di Pablo Escobar

Prosegue con Narcos 2 su Rai4 la saga del narcotraffico di Netflix in prima visione in chiaro: dal 21 dicembre parte la seconda stagione della serie con Wagner Moura nei panni del famigerato Pablo Escobar, ora braccato dalla DEA e dall’esercito colombiano e costretto ad una vita in eterna fuga.

L’uomo capace di controllare gran parte del traffico di cocaina dalla Colombia agli Stati Uniti e alle rotte europee, terrorista che sfida lo Stato con una continua strategia della tensione, abile negoziatore che riesce ad ottenere di scontare le sue pene in una prigione dorata tra feste, donne e droga, è riuscito a farla franca per anni prima di darsi alla latitanza, dopo una massiccia operazione dell’esercito e delle Forze Speciali intervenute a porre fine alla sua finta prigionia in seguito ad un duplice omicidio perpetrato nel “carcere” che si è personalmente costruito su misura.

WAGNER MOURA stars in NARCOS.

Narcos 2 riparte dalla fuga di Escobar nei boschi intorno alla sua prigione, costretto a trasferirsi da una casa all’altra tra le decine di sua proprietà: la latitanza lo costringerà a separarsi dalla moglie Tata (Paulina Gaitan), dai due figli e dall’anziana madre, con cui tuttavia cercherà di mantenere i contatti, anche a rischio di farsi rintracciare. Aiutato dai suoi sicari a nascondersi, camuffarsi e circolare in incognito per il Paese, resterà progressivamente sempre più solo. Sarà accerchiato dal comune sforzo della DEA guidata dagli agenti Peña (Pedro Pascal) e Murphy (Boyd Holbrook), dell’esercito colombiano, del presidente Gaviria (Raúl Méndez) e del ricostituito Blocco di Ricerca guidato dal colonnello Carrillo (Maurice Compte) dedicato esclusivamente alla sua cattura.

(L-R) PEDRO PASCAL and BOYD HOLBROOK star in NARCOS. NARCOS S01E04 “The Palace in Flames”

Nemico pubblico numero uno per la Colombia ma soprattutto per gli Stati Uniti per l’enorme mole di traffici che la sua organizzazione era capace di realizzare sul territorio americano, Escobar vivrà i suoi ultimi anni in una latitanza sempre meno dorata e sempre più claustrofobica, stretto tra il desiderio di rivedere la sua famiglia e l’ostinazione a non volersi costituire per timore dell’estradizione negli Stati Uniti, fino al drammatico epilogo che ha segnato uno spartiacque nella storia della Colombia.

Si tratta dell’ultima stagione di Narcos che vede protagonista Wagner Moura nei panni di Pablo Escobar, mentre la terza è dedicata alla guerra al cartello di Cali, i cui membri appaiono già in questa seconda stagione.

Narcos 2 su Rai4 parte dal 21 dicembre con i primi due episodi in prima serata, a partire dalle 21.25. Sempre dal 21 dicembre, è preceduta dalla tredicesima stagione di Supernatural: Rai4 la trasmette ogni sabato e domenica dalle 19.30, in prima visione assoluta per l’Italia.