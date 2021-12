Il primo spin-off di Narcos, nato come prequel e diventato un sequel in termini di cronologia degli eventi raccontati, si è concluso il 5 novembre su Netflix. E al momento non sembrano esservi altri progetti simili all’orizzonte. Nonostante il generale apprezzamento per il finale della serie, che si è conclusa con la terza stagione di Narcos: Messico, per il momento il narcodramma termina qui.

L’idea di un nuovo spin-off di Narcos – che in questo caso prenderebbe le mosse da Narcos: Messico – poteva suonare suggestiva dopo il finale aperto della terza stagione, che non sembra affatto definitivo (qui la nostra recensione). Le storie da raccontare non mancano certo: la morte misteriosa di Amado Carrillo Fuentes, ma soprattutto l’ascesa di El Chapo, capace di sbarazzarsi dei rivali e assumere in solitaria la guida del cartello di Sinaloa, hanno lasciato un senso di incompiuto nella conclusione della serie, con potenziali nuove storie da raccontare. D’altronde il fenomeno del narcotraffico è tutto fuorché incasellabile in un determinato periodo storico o Paese, essendo una piaga ormai globalizzata, quindi gli spunti per proseguire con nuove serie non mancano.

Ma al momento uno spin-off di Narcos non è nei piani dei creatori della saga. In un’intervista con Collider, lo showrunner di Narcos: Mexico, Carlo Bernard, ha affermato che non ci sono ulteriori serie attualmente in sviluppo.

Rispondendo alla domanda su uno spin–off di Narcos: Messico, nello specifico, Bernard ha confermato che “non ci sono piani” per espandere l’universo di Narcos in una nuova serie, almeno non per il momento.

Non lo sappiamo. Non ci sono piani, onestamente. Questa è sicuramente la fine della corsa, per ora. Ma sfortunatamente, il traffico di droga non finirà di certo, quindi ovviamente potrebbe esistere la possibilità di altre iterazioni. Ma per ora è così.

Uno spin–off di Narcos potrebbe forse diventare possibile tra qualche anno, dopo una pausa creativa al termine di sei stagioni di alta qualità. Bernard ha spiegato di essere soddisfatto di Narcos: Mexico come finale per la serie, concepito “come se stessimo raccontando una storia coerente tra Colombia e Messico, come fossero Paesi fratelli, mi è sembrato un bel momento per concludere“. Intanto, lo stesso team creativo sta sviluppando per Netflix un altro narcodramma, incentrato sulla storia della boss colombiana Griselda Blanco, che sarà interpretata da Sofia Vergara.

