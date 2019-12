Non solo Rihanna, le popstar che hanno lasciato finire il 2019 senza rilasciare singoli dai prossimi album

Il suo è il caso più clamoroso, visto che aveva promesso di rilasciare nuova musica entro l’anno in più di un’occasione, ma Rihanna non è la sola ad aver lasciato il pubblico a bocca asciutta in questo 2019.

L’anno è finito e la popstar barbadiana, il cui ultimo album risale al 2016, non ha pubblicato nemmeno un singolo apripista del successore di ANTI, sebbene Universal Music avesse in programma di rilasciare l’intero album nel terzo trimestre di quest’anno.

Come lei, altre popstar che stanno lavorando ai prossimi dischi in studio si sono ben guardate dal far uscire qualche accenno di nuova musica in questo 2019. Lady Gaga, Adele, Beyoncé, Demi Lovato ed altri grandi nomi della scena mondiale hanno deluso le aspettative di quanti speravano nell’apertura delle loro nuove ere discografiche in questi ultimi mesi dell’anno, rimandando tutto al 2020.

Ecco alcune delle popstar che, come Rihanna, avrebbero potuto rilasciare un inedito nel 2019 ma hanno preferito prolungare l’attesa al prossimo anno.

Lady Gaga

Reduce dall’incredibile successo di A Star Is Born (film e colonna sonora), sta lavorando intensamente già dal 2018 ai brani del successore di Joanne. Avvistata più volte in studio, ha dichiarato nel 2019 di essere “incinta di #LG6“, il suo nuovo album, in risposta ai rumors che la volevano in dolce attesa. Nove mesi sono passati senza che il bebè abbia emesso un solo vagito. Ma la Germanotta, che nel frattempo è anche impegnata in una residency a Las Vegas, ha assicurato che sta lavorando così alacremente al disco da non avere nemmeno il tempo di farsi una doccia!

#LG6

my assistant: when’s the last time you bathed

me: i don’t remember — Lady Gaga (@ladygaga) December 19, 2019

Adele

Dopo il divorzio dal marito, si è chiusa in sala d’incisione per dare corpo al successore di 25, ma nonostante i rumors continui della stampa inglese su imminenti uscite (conditi addirittura da presunte date), Adele non ha rilasciato nuovi brani quest’anno, nemmeno a novembre, mese che tradizionalmente le ha portato bene.

Beyoncé

Dopo aver pubblicato la colonna sonora de Il Re Leone e l’album ispirato al film, in cui ha dato voce alla leonessa Nala, è ragionevole presumere che Beyoncé stia lavorando ad un nuovo disco di inediti, il successore di Lemonade. Ma come sempre per quanto riguarda Mrs. Carter ogni progetto è avvolto nel mistero. D’altronde è stata proprio lei a rivoluzionare dieci anni fa il mercato discografico pubblicando senza alcun annuncio promozionale l’album BEYONCE e da allora l’effetto sorpresa è la sua caratteristica distintiva.

Demi Lovato

L’ultimo anno ha visto la Lovato tornare a lavorare sulla sua musica dopo l’overdose che nel 2018 l’ha ridotta in fin di vita. Con un nuovo manager, Scooter Braun, sta preparando il suo ritorno sulla scena musicale con il successore di Tell Me You Love Me, album che stava promuovendo in tour quando la ricaduta l’ha costretta a tornare in riabilitazione. Recentemente ha promesso al pubblico che “la prossima volta che mi sentirete starò cantando“.

Christina Aguilera

Il suo ultimo album, Liberation, è uscito solo nel 2018 e dopo ben sei anni dal precedente, ma la Aguilera ha dichiarato di essere a lavoro su un album in spagnolo, il successore del precedente in lingua Mi Reflejo che compie 20 anni nel 2020. La release sembrava pianificata per la fine del 2019, come dichiarato dalla stessa popstar. Invece nessun brano dal disco è emerso quest’anno e tutte le uscite saranno concentrate nei festeggiamenti per l’anniversario.

Justin Bieber

Dopo il matrimonio con Haley Baldwin, sembrava giunto il momento della pubblicazione del nuovo album di Justin Bieber, che in questo 2019 ha comunque rilasciato nuova musica con Ed Sheeran e Dan + Shay, oltre ad aver remixato un brano di Billie Eilish. Bieber ha anche dichiarato che l’album era pronto a novembre, ma non ha rilasciato singoli apripista per il successore di Purpose del 2015: tutto è stato rinviato al 2020.

Lorde

Dopo lo splendido Melodrama che è stato uno degli album più unanimemente apprezzati del 2017, Lorde sta lavorando ad un nuovo progetto nel massimo riserbo. La perdita della cagnolina Perla ha rallentato il suo lavoro sul disco, di cui al momento non è stato pubblicato alcun singolo.

Ad ogni modo, la regina delle aspettative disattese, resta Rihanna: negli ultimi due anni il suo pubblico le ha manifestato in ogni modo, facendo pressioni o usando l’arma dell’ironia, il desiderio di ascoltare nuova musica, ma nonostante la stessa Riri avesse indicato il 2019 come l’anno del suo ritorno alla musica dopo i progetti imprenditoriali e cinematografici che l’hanno tenuta occupata in questi anni, non si è sentito uno straccio di nuovo singolo. Rihanna ha confermato che sta lavorando ad un album dalle sonorità reggae, ma ha anche aggiunto che la sua nuova vita da fondatrice e imprenditrice (ha lanciato quest’anno il marchio di lusso Fenty) le porta via il tempo che prima avrebbe dedicato soltanto alla musica. Di questo passo, è difficile stabilire un orizzonte per un’attesa che ormai si prolunga da anni.