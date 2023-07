È l’ennesima sparata dell’ex Oasis su un collega: a questo giro c’è una dichiarazione di Noel Gallagher contro Adele, con il cantautore britannico che spara a zero.

Il frontman degli High Flying Birds si è scagliato contro la voce di Skyfall paragonandola a Cilla Black durante un intervento nel podcast di Matt Morgan. Quest’ultimo ha chiesto alla voce di Don’t Look Back In Anger se apprezzasse almeno una canzone della discografia di Adele tra i maggiori successi. Noel Gallagher non si è scomposto: “Sono una me**a. È fo**utamente orribile. È Cilla Black, ca**o. Trovo offensiva tutta quella roba”.

Nella sostanza, secondo Noel Gallagher la collega britannica potrebbe fare molto di più, e per questo l’ex Oasis scherza su un suo possibile ritiro dalle scene: “Se dovessi smettere di fare tour mi piace immaginarmi intento a scrivere canzoni da inviare ai miei editori”, ha detto Noel.

Poi ha aggiunto: “Potre. Dirò qualcosa tipo: ‘Chiedete ad Adele di cantarla, non chiamatemi fino a quando non ha terminato di registrare la voce”.

Come tutti sappiamo, non è certo la prima volta in cui Noel Gallagher – quasi pareggiando il fratello Liam – si pronuncia con parole piene di fiele nei confronti di altri artisti. Recentemente, per esempio, la voce di Council Skies ha preso di mira Matt Healy dei The 1975 chiamandolo “co***one a bocca aperta” e considerando la band “non rock” e, ovviamente, con l’appellativo di “me**a”.

Nel frattempo Liam Gallagher sembra essersi chiuso nel silenzio. Noel Gallagher vive il suo momento di gloria grazie all’uscita del nuovo album dei suoi High Flying Birds, un disco fortemente influenzato dal post punk e con il quale ha ripreso la sua scena dopo le nuove uscite del fratello Liam, che nel frattempo attende ancora la reunion degli Oasis. Secondo Damon Albarn dei Blur tale reunion potrebbe presto diventare realtà.