Giungono alcuni segnali incoraggianti per quanto riguarda l’aggiornamento con Android 15. Nonostante si parli solo di beta al momento rilasciate, infatti, abbiamo delle proiezioni interessanti che possono fare la differenza, andando oltre il discorso della compatibilità con altri smartphone che è stato preso in considerazione non molto tempo fa sul nostro magazine. Come tutti sanno, pochi giorni fa Google ha rilasciato la prima versione Beta di Android 15 e, a conti fatti, risulta disponibile per telefoni e tablet Pixel compatibili.

Focus oggi sui primi problemi risolti dal nuovo aggiornamento Android 15 tramite beta: corretto un noto bug NFC

Sebbene il pacchetto software in questione fosse considerato generalmente stabile per gli appassionati di smartphone, presentava un bug critico relativo alla tecnologia NFC che poteva condizionale l’utilizzo quotidiano. Google ha ora risolto il problema con un nuovo aggiornamento Android 15 Beta, in quanto gli sviluppatori hanno rilasciato l’aggiornamento Android 15 Beta 1.1.

Si tratta di una versione minore che corregge alcuni bug noti, incluso quello che rendeva inutilizzabile l’NFC sui dispositivi Pixel. Ha inoltre risolto il bug che a volte causava l’arresto anomalo della schermata Opzioni sviluppatore. Google ha affermato di aver risolto anche un bug che impediva ai dispositivi di aggiornarsi correttamente ad Android 15 Beta 1.

Di recente, si è anche verificato anche un problema di ritaglio del testo durante la digitazione, che ora è stato cancellato. La nuova versione di Android 15 Beta dovrebbe ora essere utilizzabile principalmente dagli utenti Pixel. Consigliamo comunque di attendere che Google rilasci la versione stabile di Android 15 prima di installarla sul vostro smartphone o tablet principale.

Staremo a vedere quali saranno le sentenze del pubblico, dopo la distribuzione della prima versione ufficiale dell’aggiornamento con Android 15.