Non sono ancora maturi i tempi per toccare con mano l’aggiornamento Android 15, visto che solo adesso i principali top di gamma stanno iniziando a ricevere Android 14, ma qualche considerazione per chi si ritrova con modelli più datati tipo il Samsung Galaxy S21 possiamo già farla oggi. Dopo il report dei giorni scorsi, con cui abbiamo precisato che la patch di aprile non avrebbe portato con sé la nuova interfaccia One UI 6.1, tocca concentrarsi sulle future mosse del produttore coreano. Trattandosi di un device lanciato sul mercato nel 2021, come potete immaginare, sulla carta nulla è scontato.

Dovrebbe esserci anche il Samsung Galaxy S21 tra gli smartphone compatibili con l’aggiornamento Android 15

In un contesto simile, già oggi possiamo prevedere quali smartphone siano destinati a ricevere l’aggiornamento con Android 15. A tal proposito, inevitabile il riferimento allo stesso Samsung Galaxy S21, visto che in tanti davano per scontato che non sarebbe mai rientrato in un discorso del genere. A tal proposito, secondo SamMobile il colosso Google impiegherà fino a luglio per terminare il lavoro su Android 15 e Samsung impiegherà un paio di mesi in più per integrarlo con la prossima versione di One UI, vale a dire One UI 7. Con tutte le personalizzazioni del caso.

Per farvela breve, quindi, i possessori di dispositivi Galaxy avranno a disposizione diversi mesi prima di abituarsi all’idea di procedere con l’installazione dell’aggiornamento in questione. L’elenco ufficiale dei dispositivi supportati non sarà pubblicato fino al rilascio di Android 15 e One UI 7, ma già oggi possiamo sbilanciarci sotto questo punto di vista, grazie ad addetti ai lavori che godono di una certa autorevolezza.

A proposito della serie S, si parla più nello specifico dei vari Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23, Galaxy S23FE, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galassia S22, fino ad arrivare ai Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy S21Ultra, Galaxy S21+ e Galaxy S21.

