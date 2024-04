Mossa interessante, quella che abbiamo avuto modo di registrare oggi a proposito di Android 15, visto che l’aggiornamento pare essere destinato a migliorare la condivisione dello schermo con privacy garantita. Già perché gli sviluppatori consentiranno di proteggere i dati sensibili del pubblico. Google ha recentemente rilasciato la prima versione beta di Android 15. Da allora, appassionati ed esperti hanno scoperto nuove funzionalità nel sistema operativo. Ora è stata rivelata un’altra funzionalità di Android 15.

Ha lo scopo di migliorare la condivisione dello schermo mantenendo la privacy dei dati sensibili su un dispositivo. Android 15 offre la funzionalità Protezione dei contenuti sensibili durante la condivisione dello schermo. La polizia di Android ha scoperto che Android 15 Beta 1.1 ha una nuova opzione sviluppatore denominata “Disabilita protezione condivisione schermo”. Questa opzione può abilitare o disabilitare la protezione dei dati sensibili all’interno delle app. Ad esempio, dati come messaggi privati ​​o password monouso possono rimanere nascosti quando la condivisione dello schermo è attiva. Questa funzionalità è internamente chiamata Protezione dei contenuti sensibili.

Concentriamoci su Android 15: gli sviluppatori migliorano la condivisione dello schermo con privacy garantita

Altra potenziale svolta sul fronte Android 15, dunque, dopo quella menzionata di recente. Gli sviluppatori di app possono utilizzare questa funzionalità per nascondere o bloccare determinati campi. In questo modo, le app possono essere visualizzate in una sessione di condivisione dello schermo ma i loro dati sensibili sono nascosti. Ciò è fantastico in quanto consente agli utenti di condividere l’app sui propri schermi anziché applicare un divieto generale sull’intera app.

Inoltre, migliora anche la sicurezza dei dati, poiché le app dannose che inducono gli utenti a condividere i propri schermi non saranno in grado di vedere i dati sensibili con Android 15.