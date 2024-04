Diversi Samsung Galaxy sono destinati a ricevere l’aggiornamento con Android 15 nei prossimi mesi. Google impiegherà fino a luglio per terminare il lavoro su Android 15 e Samsung dovrebbe richiedere un paio di mesi in più per integrarlo con la prossima versione di One UI (One UI 7), come sempre avviene in circostanze di questo tipo. In sostanza, i possessori di dispositivi Galaxy dovranno fare i conti con una notevole attesa prima di poterlo testare, andando ad individuare punti di forza e debolezza per il nuovo software.

Le ultime notizie sui Samsung Galaxy destinati a ricevere l’aggioramento Android 15

Calda la situazione di chi si ritrova con un Samsung Galaxy compatibile con l’aggiornamento in questione. A conti fatti, dovranno aspettare molto per scoprire se il loro dispositivo sarà idoneo per Android 15? L’elenco ufficiale dei dispositivi supportati non sarà pubblicato fino al rilascio di Android 15 e One UI 7 per almeno uno smartphone Galaxy, ma come sempre, possiamo fare affidamento sulla conoscenza dei principali aggiornamenti precedenti di Android e One UI per creare un elenco non ufficiale. Qualche colpo di scena a tal proposito lo abbiamo analizzato nelle scorse settimane, a proposito del Samsung Galaxy S21.

Tra gli smartphone, ad esempio, pochi dubbi sui vari Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 FE, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21 Galaxy Z series Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy A series con Galaxy A73, Galaxy A72, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A23, Galaxy A15 (LTE+5G) e Galaxy A14 (LTE+5G).