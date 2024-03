Non è troppo presto per parlare dell’uscita di Android 15 e dell’interfaccia One UI 7.0. Non lo è almeno da qualche ora, ossia da quanto Google ha pubblicamente chiarito la data della sua prossima conferenza Google I/O primaverile in cui la nuova versione del suo sistema operativo sarà lanciata.

Come visibile anche nell’immagine di copertina di questo articolo, la società di Mountain View ha fatto sapere che il suo prossimo fondamentale keynote avrà vita il giorno 14 maggio. La data è in linea con il passato, visto che da tempo Big G predilige proprio il quinto mese dell’anno per le sue release software più importanti. Il lancio di Android 15 si concretizzerà in una prima anteprima per gli sviluppatori ed addetti ai lavori come i produttori di smartphone. In pratica, dalla prossima metà di maggio, anche Samsung avrà a disposizione il corposo firmware per testarlo a bordo dei suoi telefoni, pure per ottimizzarlo al meglio con la sua interfaccia personalizzata.

Per tutto quanto appena detto, quando possiamo aspettarci l’arrivo di Android 15 insieme alla futura One UI 7.0 per i Samsung Galaxy compatibili? Nel corso della prossima estate, di sicuro, saranno avviati dei programmi beta (almeno in specifici paesi) per testare tutte le novità dei pacchetti software in arrivo. La buona riuscita di questa fase, magari senza particolari intoppi, dovrebbe portare ad una release definitiva per tutti i device supportati nel quarto trimestre di quest’anno e dunque a partire da settembre prossimo.

Per quali Samsung Galaxy è atteso Android 15 e la One UI 7.0? I primissimi a garantirsi l’aggiornamento software saranno di certo i Samsung Galaxy S24 e pure i Samsung Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 in arrivo in estate. Seguiranno i Samsung Galaxy S23 e i foldable di quinta generazione. Sui dispositivi appena citati non si nutre alcun dubbio: molti altri, pure della fascia media, saranno adeguati, ma in merito ad una lista più esaustiva attendiamo qualche indizio in più.

