Google ha rilasciato l’anteprima per sviluppatori di Android 15 alcune settimane fa e si prevede che raggiungerà lo stato stabile nel terzo trimestre di quest’anno. Man mano che gli esperti hanno iniziato ad approfondire le prime versioni beta di Android 15, ogni settimana vengono scoperte nuove funzionalità. Di recente, è stato rilevato che Android 15 potrebbe non consentire di tenere il Bluetooth disattivato a lungo.

Secondo quanto riportato da “SamMobile“, ci sono numerosi riferimenti ad una funzionalità chiamata Bluetooth Auto-On. Come suggerisce il nome, Android 15 può attivare il Bluetooth da solo dopo un po’ di tempo. Quando questa funzione è abilitata e l’utente tenta di disattivare il Bluetooth sul proprio dispositivo, potrebbe visualizzare una finestra di dialogo che dice “Features like Quick Share, Find My Device, and device location use Bluetooth“. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficacia della prossima funzione di rete “Find My Device” di Google. Il lancio dell’opzione è prevista per la prossima settimana: consente agli utenti di tenere traccia dei dispositivi smarriti o rubati. Questa rete, composta da miliardi di dispositivi Android, si basa principalmente sul Bluetooth: i dispositivi Android eseguono il ping dei dispositivi compatibili nelle vicinanze tramite Bluetooth, creando un’enorme rete mesh e consentendo di rintracciare i dispositivi smarriti.

I dati sono completamente crittografati, quindi non dovete preoccuparvi che la posizione del vostro dispositivo venga tracciata da qualcun altro. Solo voi potete monitorare i dispositivi registrati sul vostro account Google. Inoltre, solo le app di sistema possono attivare o disattivare il Bluetooth, quindi nessuna app di terze parti può controllarlo. “Find My Device” di Google non sarà altrettanto efficace se le persone disattivano il Bluetooth sui propri dispositivi Android. Pertanto, Google potrebbe cambiare il modo in cui il Bluetooth si attiva e disattiva su Android.

