Può essere ancora un’occasione importante acquistare il Samsung Galaxy S22, smartphone Android che può contare su un comparto tecnico di tutto rispetto, ma ad un prezzo decisamente più basso. Non è l’ultimo modello realizzato da Samsung, ma senza dubbio è uno smartphone Android che può competere ancora alla grande sul mercato. Vale quindi sicuramente la pena fare un pensierino su questo Samsung Galaxy S22 che si ritrova in offerta su Amazon nella sua variante nera da 128GB di memoria interna.

Rieccolo fare nuovamente la voce grossa il Samsung Galaxy S22 a prezzo basso su Amazon oggi

Non solo sviluppo software, come osservato di recente, ma anche promozioni allettanti. Approfondendo ciò che propone il famoso sito di e-commerce, possiamo notare come sia stato applicato un ulteriore sconto del 4% sul prezzo mediano precedente di 426,19 euro, arrivando quindi al costo attuale di 409 euro. Un piccolo risparmio che rende sicuramente questo Samsung Galaxy S22 più appetibile per gli utenti che vogliono provare ad avere tra le mani un top di gamma Android, seppur non di ultimissima generazione.

C’è attualmente disponibilità immediata su Amazon e nel giro di pochissimi giorni tale smartphone di stampo Android sarà spedito nelle vostre case senza alcun costo aggiuntivo. Un aspetto poi da non sottovalutare, nel fare acquisti su Amazon, è sicuramente la possibilità di acquistare a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter effettuare un acquisto di questo genere. Per quanto concerne le specifiche tecniche stiamo parlando di uno smartphone Android che può contare su un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz.

Lato hardware spicca il processore Exynos 2200 che può contare su una memoria RAM da 8GB, mentre lo spazio di archiviazione interna, in questo caso, risulta essere da 128GB. Il comparto fotografico è composto da triplo sensore posteriore da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. Per la fotocamera anteriore invece troviamo un sensore da 10 megapixel. Infine la batteria risulta essere da 3700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W e delle tecnologie di Ricarica wireless, ricarica wireless inversa.

