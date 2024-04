Stiamo per vivere settimane molto calde sul fronte Samsung Galaxy S22, soprattutto per coloro che sono impazienti di ricevere l’aggiornamento con One UI 6.1. Al netto delle limitazioni imposte dal produttore, che analizzeremo più avanti, si tratta comunque di un appuntamento importante. In particolare, sembrerebbe che nei laboratori di sviluppo Samsung esista il firmware Test One UI 6.1 per Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, tutti rilasciati in 2022. Inoltre, nella lista è presente anche il Galaxy A54, un telefono di fascia media del 2023.

Analizziamo oggi le possibili tempistiche di uscita per Samsung Galaxy S22 sull’aggiornamento con One UI 6.1

Dunque, al netto delle chiusure che è giusto mettere in preventivo oggi a proposito delle funzioni connesse all’intelligenza artificiale, come ribadito la scorsa settimana con un altro articolo, è ugualmente giusto guardare avanti in questa fase. Allo stato attuale, i server di test di Samsung non contengono informazioni su quando potrebbe essere rilasciato l’aggiornamento pubblico One UI 6.1 per la serie dei Samsung Galaxy S22, i pieghevoli Z4 e il Galaxy A54.

Al netto di queste premesse, comunque importanti anche per coloro che attendono segnali concreti qui in Italia, è opportuno ricordarsi che secondo la fonte l’aggiornamento One UI 6.1 dovrebbe essere pubblicato la prossima settimana in regioni tra cui Asia, Europa, India e Corea. Staremo a vedere se la serie dei Samsung Galaxy S22 potrà godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista, al netto dei paletti di cui vi parlavamo in precedenza sul fronte dell’intelligenza artificiale.

Vi faremo sapere appena ci saranno informazioni aggiuntive per quanto concerne lo sviluppo software per i Samsung Galaxy S22, in base a quanto raccolto fino a questo momento anche per il pubblico di casa nostra.

