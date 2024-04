Sarà un mese di maggio caldissimo per coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy S22, considerando il fatto che sta arrivando l’aggiornamento con One UI 6.1. A febbraio, Samsung aveva annunciato l’aggiornamento One UI 6.1 per i dispositivi di punta lanciati nel 2023 e aveva affermato che l’aggiornamento sarebbe uscito a marzo. L’azienda non ha fornito ulteriori dettagli sulla data di rilascio e l’aggiornamento ha iniziato a essere distribuito alla fine del mese.

La scorsa settimana, Samsung ha finalmente rivelato quando One UI 6.1, insieme a Galaxy AI, sarebbe arrivato sui dispositivi di punta lanciati prima del 2023. Ancora una volta, ha fornito una cronologia generica, affermando che l’aggiornamento sarà rilasciato a maggio. Questa volta, però, il rilascio potrebbe avvenire nei primi giorni del mese.

Il mese di maggio sarà decisivo per Samsung Galaxy S22: in uscita l’aggiornameno con One UI 6.1

Dunque, non solo upgrade a breve termine, come quelli che abbiamo avuto modo di analizzare in queste ore. Secondo l’operatore canadese Fido, le serie dei Samsung Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 riceveranno un nuovo aggiornamento il 3 maggio. Tuttavia, l’operatore non menziona se l’aggiornamento porterà One UI 6.1 a questi dispositivi o se si tratterà solo di un aggiornamento di sicurezza.

Potrebbe essere quest’ultimo considerando che Fido menziona anche che un aggiornamento verrà lanciato il 3 maggio anche sulla serie Galaxy S21, ma speriamo che sia il primo considerando come One UI 6.1 sia estremamente lento e il fatto che questa non è la prima volta che sentiamo parlare di un’uscita all’inizio di maggio.

One UI 6.1 ha fatto il suo debutto con il Galaxy S24 a fine gennaio e, quasi tre mesi dopo, è disponibile solo per la serie Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Flip 5 e la linea Galaxy Tab S9. E mentre i predecessori di questi dispositivi riceveranno l’aggiornamento a maggio, Samsung deve ancora rivelare quando One UI 6.1 arriverà su altri dispositivi idonei. Attesa la svolta anche per i Samsung Galaxy S22.