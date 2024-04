L’aggiornamento One UI 6.1 su Samsung Galaxy S22 ma anche su altri dispositivi dello stesso brand non più freschi di lancio è stato confermato da qualche ora. Il produttore asiatico ha chiarito le sue intenzioni attraverso i propri canali ufficiali, fornendo anche una tabella di marcia ben precisa relativa al quando il tutto verrà messo in campo.

La nuova interfaccia utente è pronta a sbarcare su tutta la serie Samsung Galaxy S22 ma anche sul Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4. Questa possibilità si era fatta strada all’indomani dell’aggiornamento reso disponibile per i Samsung Galaxy S23, più esattamente lo scorso 28 marzo. Ora non ci sono più dubbi sulla piena fattibilità dell’adeguamento software. Per quest’ultimo non bisognerà aspettare tempi lunghi, anzi. Già il prossimo mese e dunque a maggio, le novità dell’IA portate proprio dal nuovo update faranno capolino sui vecchi dispositivi ancora tanto diffusi.

mobileOne UI 6.1 è tanto atteso proprio per le sue funzioni di intelligenza artificiale che prima sono sbarcate in anteprima sui Samsung Galaxy S24 ma di cui poi hanno beneficiato anche i Samsung Galaxy S23 e i foldable di ultima generazione Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5. Ora anche i Samsung Galaxy S22 e colleghi potranno beneficiare di opzioni utili come l’assistente alla navigazione e in chat, del “Circle to Search” ma anche di numerosi suggerimenti di utilizzo basati sull’esperienza d’uso del telefono. Ancora più utili saranno le novità relative alla modifica generativa delle immagini basate sempre sull’intelligenza artificiale e quelle relative alla traduzione dal vivo di dialoghi tra persone parlanti lingue diverse. Per finire, non mancheranno strumenti di assistenza per note e promemoria e ancora la trascrizione per intero di riunioni, colloqui, declamazioni in formato scritto digitale.

