Sono indubbiamente indicazioni incoraggianti ed interessanti quelle che arrivano in queste ore per gli utenti che, in questi due anni, hanno deciso di portarsi a casa un Samsung Galaxy S22. Nello specifico, dopo aver esaminato alcune promozioni particolarmente aggressive per i potenziali acquirenti, come abbiamo avuto modo di constatare di recente con un altro articolo, bisogna concentrarsi anche sullo sviluppo software dei modelli in questione.

Cosa cambia per i Samsung Galaxy S22 con l’aggiornamento in Europa dedicato al 4G

Scendendo in dettagli, all’inizio di questa settimana Samsung ha lanciato un nuovo aggiornamento software per vari dispositivi in ​​tutta l’area europea, apportando alcune modifiche relative alla compatibilità con le reti 4G. Il pacchetto software in questione è stato rilasciato inizialmente per Galaxy S24, S23, Z Fold 5, Z Flip 5 e Galaxy A54, ed ora si sta dirigendo anche verso la serie dei Samsung Galaxy S22.

In un contesto simile, vale la pena ricordare che questo aggiornamento sembra essere esclusivo per il continente europeo e potrebbe non essere reso disponibile altrove. Il prossimo aggiornamento per i possessori di un Samsung Galaxy S22, andando oltre i confini, dell’Europa sarà probabilmente quello che porterà One UI 6.1, la cui implementazione è prevista per il mese prossimo. Gli utenti con dispositivi idonei dovrebbero ricevere una notifica per il nuovo aggiornamento, che, lo ricordiamo, presenta il numero di build S90*BXXU8DXD6.

Sarà interessante capire nei prossimi giorni quali saranno gli effetti concreti per i Samsung Galaxy S22 che sono stati acquistati in Italia, alla luce di un pacchetto software molto atteso qui da noi.