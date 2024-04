Arriva un contributo ulteriore, in queste ore, per i tanti utenti in possesso di un Samsung Galaxy S22 che sono ansiosi di testare l’aggiornamento con One UI 6.1 sul proprio dispositivo. Già, perché in tanti davano per scontato che questo modello potesse ricevere il tanto invocato upgrade tramite la patch di aprile, ma da alcune ore a questa parte sappiamo che non sarà così. In particolare, occorre comprendere quali saranno le mosse del produttore coreano a breve termine per modelli che sono ancora molto diffusi nel nostro Paese. Insomma, andiamo per gradi questa mattina.

Non è ancora arrivato il turno di One UI 6.1 sui Samsung Galaxy S22 dopo il rilascio dell’aggiornamento di aprile

Era nell’aria la notizia che il Samsung Galaxy S22 potesse ricevere l’aggiornamento impostato su One UI 6.1, pur con tutti i limiti del caso sul fronte AI che per ora toccheremo con mano solo a bordo dei Galaxy S23. Questa, del resto, era la conclusione alla quale si poteva arrivare dopo il nostro ultimo punto della situazione sull’argomento. Dunque, per farvela breve, le ultime informazioni sul nuovo aggiornamento di sicurezza migliora la sicurezza e la stabilità dello smartphone. Impossibile aspettarsi nuove funzioni, a prescindere dalle considerazioni che abbiamo fatto fino a questo momento.

Come accennato in precedenza e come confermato da SamMobile, dunque, il nuovo aggiornamento di aprile che per ora sta vedendo la luce prevalentemente negli Stati Uniti, è certo non possa includere One UI 6.1. Fermo restando che l’azienda sicuramente rilascerà presto questo importante aggiornamento per chi ha deciso di puntare sui Galaxy S22 negli ultimi due anni.

Per ora sappiamo che gli sviluppatori hanno affrontato 17 Samsung Vulnerabilities and Exposures (SVE) per migliorare la sicurezza. Al contempo, l’aggiornamento di aprile per i Samsung Galaxy S22 risolve i problemi relativi al servizio Gestione archiviazione, alla scrittura fuori dai limiti e altro ancora.

