The Rookie 7 ci sarà: la ABC ha rinnovato la serie poliziesca per una settima stagione, mentre è ancora in corso il sesto ciclo di episodi. L’inizio della stagione è slittata dall’autunno al pieno inverno a causa degli scioperi che hanno chiuso gran parte di Hollywood nel 2023.

Secondo i dati forniti da ABC, la première di The Rookie 6 ha conquistato 11,9 milioni di spettatori su tutte le piattaforme durante la diretta televisiva.

Nathan Fillion è il protagonista della serie nei panni di John Nolan, che a 45 anni è diventato il debuttante più anziano nella storia del dipartimento di polizia di New York. Il cast comprende anche Mekia Cox, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Melissa O’Neil, Eric Winter, Jenna Dewan, Shawn Ashmore, Tru Valentino e Lisseth Chavez.

Alexi Hawley ha creato la serie e funge da produttore esecutivo e showrunner. Fillion è anche produttore esecutivo insieme a Mark Gordon, Michelle Chapman, Brynn Malone, Bill Norcross e Jon Steinberg. Lionsgate Television è lo studio principale e il distributore internazionale della serie.

La sesta stagione è ancora inedita in Italia, ma dovrebbe andare in onda prossimamente. John Nolan, un tempo il debuttante più anziano della polizia di Los Angeles, ha usato la sua esperienza di vita, determinazione e senso dell’umorismo per tenere il passo con i rookie di 20 anni più giovani di lui. Nolan ha la sensazione che le cose non possano andare meglio di così. Ora che la sua vita con Bailey (Dewan) sta andando avanti e ha scelto il suo percorso professionale. Tuttavia, lui e la sua squadra devono affrontare le conseguenze dei loro recenti attacchi prima di poter andare avanti.

Per quanto riguarda The Rookie 7, invece, bisognerà attendere almeno il prossimo anno. Con questo rinnovo, la ABC ha messo al sicuro la maggior parte delle sue serie per la stagione 2024-2025. Tra queste, Grey’s Anatomy, rinnovata per la ventunesima stagione. In precedenza, la rete americana ha confermato che The Good Doctor e Station 19 si concluderanno quest’anno.

