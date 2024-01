Nuovo appuntamento con The Rookie 5, nella serata di venerdì 19 gennaio su Rai2. In questo nuovo capitolo ritroveremo John Nolan che, dopo la sua eroica resistenza da solo nel deserto, avrà la possibilità di scegliere il suo incarico nella polizia di Los Angeles. Tim e Lucy continuano il loro incarico sotto copertura con la squadra di Roy, mentre Rosalind fuggirà dal carcere: inizierà quindi una caccia all’uomo serratissima.

Stasera andranno in onda due nuovi episodi di The Rookie 5, seguiti da una replica della passata stagione. Si comincia dall’episodio 5×15 dal titolo La truffa:

Lopez si intrufola in casa di Elijah e gli propone un patto. Abril Rodas lo sta cercando e lei in cambio della sicurezza per la sua famiglia, gli offre un aiuto per eliminarla. In realtà è un piano d’accordo con l’FBI per metterlo a tacere definitivamente. Lo informano che in una casa c’è il braccio destro di Abril, Daylin Morales. In realtà Celina è travestita da Daylin. Elijah si avvicina per eliminarla, ma un rumore sospetto lo mette in allarme e il piano non funziona. Nell’ultima scena vediamo Abril e Elijah su un aereo che discutono.

A seguire, l’episodio 5×16 intitolato Vulnerabilità:

Puntata incentrata molto sulle dinamiche personali delle varie coppie dei nostri protagonisti nel giorno di San Valentino. Tim viene a sapere che Lucy ha fatto in modo che lui venisse assunto dalla Metro. Wesley assume una guardia del corpo, Charlie, pensando fosse un uomo, mentre si tratta di una donna, tra l`altro piuttosto avvenente e questo non piace a Lopez.

La serata si conclude con la replica dell’episodio 4×07 dal titolo Programmazione:

Jonah Russell inserisce un virus nel sistema informatico dell`ospedale per costringere i medici a fare un trapianto di cuore alla moglie, Meredith. Il cuore di Riley Templeton morta in un incidente stradale doveva essere trapiantato alla giovane Piper, ma l’intervento di Jonah rischia di mandare a monte tutto. Nolan invita Jonah a rimettere tutto in funzione, ma l’accesso al computer da cui è partito l’attacco è bloccato. Nello stesso ospedale ci sono James e Harper che deve fare alcuni esami.

The Rookie 5 torna su Rai2 venerdì 26 gennaio con altri due nuovi episodi. Nel 5×17, Elijah e April sono diventati alleati e la squadra deve fidarsi dell’avvocatessa di Elijah, Monica, per capire i suoi piani. Nolan e Juárez riaprono il caso della sua sorella e scoprono una discrepanza che li porta a una nuova pista. Nel 5×18, quando Dim scompare, l’agente Chen e il sergente Bradford, insieme alla CIA, si mettono alla sua ricerca e chiedono l’aiuto di Juicy.

Nel cast di The Rookie 5 troviamo: Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox è Nyla Harper; Shawn Ashmore è Wesley Evers; Jenna Dewan è Bailey Nune; e Tru Valentino interpreta Aaron Thorsen.

L’appuntamento con The Rookie 5 è per stasera dalle 21:20 su Rai2.

