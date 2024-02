Ultimo appuntamento con The Rookie 5, nella serata di venerdì 2 febbraio su Rai2. In questo nuovo capitolo ritroveremo John Nolan che, dopo la sua eroica resistenza da solo nel deserto, avrà la possibilità di scegliere il suo incarico nella polizia di Los Angeles. Tim e Lucy continuano il loro incarico sotto copertura con la squadra di Roy, mentre Rosalind fuggirà dal carcere: inizierà quindi una caccia all’uomo serratissima.

Stasera andranno in onda ben tre nuovi episodi di The Rookie 5. Si comincia dall’episodio 5×20 dal titolo Dinamiche sospette:

Isabel, la ex moglie di Tim, lo contatta per chiedergli aiuto. È preoccupata per un’allarmante telefonata di Dara, figlia di Frank Teska, un trafficante che lei stessa, entrata a far parte della banda sotto copertura, ha fatto arrestare parecchi anni prima. Il padre sta per uscire di prigione e da un interrogatorio allo zio, Ed Teska, risulta evidente che c’è qualcosa che non va nelle dinamiche familiari. Isabel, con l’aiuto di Lucy è riuscirà a salvare Dara e a recuperare la sua stima. Randy si trova invischiato in un omicidio.