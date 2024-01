Nuovo appuntamento con The Rookie 5, nella serata di venerdì 26 gennaio su Rai2. In questo nuovo capitolo ritroveremo John Nolan che, dopo la sua eroica resistenza da solo nel deserto, avrà la possibilità di scegliere il suo incarico nella polizia di Los Angeles. Tim e Lucy continuano il loro incarico sotto copertura con la squadra di Roy, mentre Rosalind fuggirà dal carcere: inizierà quindi una caccia all’uomo serratissima.

Stasera andranno in onda ben tre nuovi episodi di The Rookie 5. Si comincia dall’episodio 5×17 dal titolo Nemico interno:

Elijah e April sono diventati alleati e la squadra deve fidarsi dell’avvocatessa di Elijah, Monica, per capire i suoi piani. Nolan e Juárez riaprono il caso della sua sorella e scoprono una discrepanza che li porta a una nuova pista. Lucy ha coinvolto Tim, a sua insaputa, nel progetto “Realizza un sogno”. Jordi Yates, un bambino malato di cancro di 12 anni potrà giocare a fare il poliziotto per un giorno. In realtà il padre Mark l’ha iscritto per farlo entrare nei computer della polizia e togliere una serie di multe stradali a suo carico.