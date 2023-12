Nuovo appuntamento con The Rookie 5, nella serata di venerdì 15 dicembre su Rai2. In questo nuovo capitolo ritroveremo John Nolan che, dopo la sua eroica resistenza da solo nel deserto, avrà la possibilità di scegliere il suo incarico nella polizia di Los Angeles. Tim e Lucy continuano il loro incarico sotto copertura con la squadra di Roy, mentre Rosalind fuggirà dal carcere: inizierà quindi una caccia all’uomo serratissima.

Stasera andranno in onda due nuovi episodi di The Rookie 5, seguiti da una replica della passata stagione. Si comincia dall’episodio 5×09 dal titolo Un passo indietro:

Genny si è trasferita a Los Angeles e con l’aiuto di Nolan sta per finire di mettere a posto la casa, quando si accorge che le manca un braccialetto e dà la colpa ai traslocatori.

A seguire, l’episodio 5×10 intitolato L’elenco:

Mentre si trova in banca con James, Harper riconosce un rapinatore e mette in allarme la direttrice. A causa di un cliente, però, non riesce a sventare la rapina ed il sospettato riesce a scappare.

La serata si conclude con la replica dell’episodio 4×14 dal titolo Impresa azzardata:

Randy decide di diventare un cacciatore di taglie e si mette sulle tracce di una donna, affiancato da Lopez e Nolan. Wesley trova impiego come consulente legale di una fiction.

The Rookie 5 torna su Rai2 venerdì 22 dicembre con altri due nuovi episodi. Nel 5×11, la squadra finisce in una guerra tra bande mentre Lucy indaga su un caso di abusi domestici. Nel 5×12, Nolan e Celina devono fare la guardia in un ospedale dopo che un pericoloso prigioniero deve essere operato; Aaron, Lopez e Harper indagano su una serie di rapine.

Nel cast di The Rookie 5 troviamo: Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox è Nyla Harper; Shawn Ashmore è Wesley Evers; Jenna Dewan è Bailey Nune; e Tru Valentino interpreta Aaron Thorsen.

L’appuntamento con The Rookie 5 è per stasera dalle 21:20 su Rai2.

