L’aggiornamento One Ui 6.1 su Samsung Galaxy S22 non è molto lontano dal suo rilascio. Dopo un doveroso approfondimento sul tema riportato nella giornata di ieri, abbiamo una nuova conferma del fatto che Samsung sia al lavoro per portare la nuova esperienza AI dell’interfaccia anche sui top di gamma di due anni fa.

Il ben noto e autorevole informatore Tarun Vats ha riportato un feedback del team di supporto Samsung in merito proprio alla One Ui 6.1 pensata anche per il Samsung Galaxy S22. Come visibile anche nel contributo posto a fine articolo, un utente si è lamentato di un presunto bug presente per l’Always On Display. A quel punto, un moderatore è intervenuto chiarendo che quella tipologia di anomalia sarà completamente superata proprio con l’aggiornamento alla prossima interfaccia software. Per quanto non siano stati chiariti i tempi esatti entro i quali l’update sarà disponibile, non si è messo in discussione il passaggio.

Da quanto riportato insomma, possiamo facilmente evincere che l’aggironamento One Ui 6.1 su Samsung Galaxy S22 è davvero in dirittura d’arrivo. Si è parlato di un rilascio anche nelle prossime settimane e comunque entro la fine del corrente mese. Tra tutti i mercati serviti dal brand, è difficile che uno così importante come quello italiano subisca dei ritardi. Anche per i Samsung Galaxy S23 d’altronde il rilascio di tutte le novità Ai è giunto repentinamente al day one del via al download dei pacchetti, ossia lo scorso 28 marzo.

Tutti i possessori dei vecchi Samsung Galaxy S22 saranno di certo contenti di apprendere che li attende il corposo aggiornamento e pure nel giro di pochissimo tempo. I telefoni avranno di certo nuova linfa grazie a tutti i plus dell’intelligenza artificiale garantiti. Tra i più importanti, ricordiamo la traduzione simultanea tra lingue diverse, la funzione “circle to search”, la trascrizione automatica di audio, tutte le opzioni di editing professionale di foto e video.

Continua a leggere su optimagazine.com