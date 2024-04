Il nuovo singolo di Neffa con Fabri Fibra è FoglieMorte. Da giorni Neffa stava stuzzicando i fan con alcuni teaser pubblicati sul suo profilo Instagram e già si respirava aria di novità. Oggi, giovedì 11 aprile, è arrivata la conferma: è in arrivo l’ennesima collaborazione tra i due artisti.

Il nuovo singolo di Neffa e Fabri Fibra sarà fuori venerdì 12 aprile su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica. Sui social è già stata mostrata l’artwork del brano, che raffigura una foglia dorata su un pavimento scuro. Nelle storie dell’ex Sangue Misto è inoltre possibile ascoltare pochissimi secondi in anteprima: ciò che si sente è un arpeggio di chitarra che cede il posto a un beat con un intro che profuma tantissimo di anni ’90.

Per Fabrizio Tarducci e Giovanni Pellino, questi i nomi di battesimo di Fabri Fibra e Neffa, non è la prima collaborazione. Nel 2022 è uscito il singolo Universo con Deda, ma nello stesso anno il cantautore de La Mia Signorina ha duettato anche con Gemitaiz in Eclissi, title-track dell’album del rapper romano. L’anno prima Neffa ha duettato con Coez in Aggio Perzo ‘O Suonno. Ci si prepara ad un nuovo album?

