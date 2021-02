In Aggio Perzo ‘O Suonno di Neffa e Coez c’è quella voglia di ripartire, di volare ma anche di restare ancorati a terra. I due artisti uniscono le loro forze dopo l’annuncio a sorpresa e sfornano un pezzo amalgamato dal beat di TY1 e dall’incontro tra diverse realtà. In primo luogo è forte il sincretismo tra le radici campane dei due rapper: Neffa (Giovanni Pellino) nasce a Scafati mentre Coez (Silvano Albanese) nasce a Nocera Inferiore. Entrambi salernitani, entrambi campani ed entrambi rapper ispirati.

Sì, perché sia Neffa che Coez hanno dimostrato che il rap può essere tante cose, non solo il dissing contro i colleghi e il sistema ma anche ricerca, melodia e intimismo. Altro incontro tra diverse realtà è la coniugazione tra la canzone napoletana e la scena contemporanea. Neffa canta in napoletano e si alterna al flow di Coez. Pellino, del resto, non ha mai nascosto la sua passione per Roberto Murolo che tanto ha donato alla canzone napoletana.

Non solo Murolo: Neffa guarda verso Pino Daniele, Renato Carosone, magari anche verso James Senese, e a questi mostri sacri rende omaggio raccontando il tormento dell’amore con eleganza. I due artisti raccontano che tutto è nato per caso da un richiamo alle radici. Il produttore TY1 – all’anagrafe Gianluca Granco – è stato l’anello di congiunzione per trovare la quadra e dare la spinta per portare a termine il progetto.

Neffa inoltre, per l’occasione, ha aperto il suo primo profilo Instagram e ha cominciato a postare. Coez non nasconde il suo entusiasmo e spiega che la collaborazione con Neffa è il suo “life goal”. Silvano Albanese, del resto, aveva ammesso che da tempo immaginava come sarebbe stata una collaborazione con il cantautore di Prima Di Andare Via. Oggi Aggio Perzo ‘O Suonno di Neffa e Coez è il risultato di quel desiderio.

Testo