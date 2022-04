Gemitaiz e Neffa in Eclissi: questa la nuova bomba sganciata da Davide De Luca – questo il nome di battesimo del rapper – che solamente ieri ha annunciato il nuovo album in studio in uscita il 13 maggio 2022.

Gemitaiz e Neffa in Eclissi

La title track di Eclissi uscirà come singolo venerdì 15 aprile 2022. Sui social Gemitaiz ha raccontato così la sua collaborazione con Neffa:

“Quando a 13 anni passavo le ore a scoprire il rap e la musica, Neffa era onnipresente. Per me è un grande onore ed un grande traguardo aver collaborato con uno dei padri del rap italiano e non solo. Artista a 360 gradi, fonte di ispirazione inesauribile. Venerdì allacciate le cinture”.

I due artisti nelle storie di Instagram hanno pubblicato una brevissima anteprima del brano, che dalle prime note si percepisce come una canzone dalle forti atmosfere intimiste e con una grande ricerca nei suoni. Il forte piglio melodico della preview tradisce la descrizione fornita da Gemitaiz sulla sua nuova avventura discografica.

Il nuovo album di Gemitaiz

Eclissi è il nuovo album di Gemitaiz dopo Scatola Nera (2019) con MadMan e Davide (2018). A questo giro il rapper romano ha messo sul piatto tutte le riflessioni nate durante la pandemia, vera e propria fucina di ispirazione e contenuti per molti artisti. Durante la pandemia il mondo intero ha conosciuto la solitudine più da vicino e per questo Davide De Luca ha deciso di mettersi a nudo svelando le sue sensazioni.

Il risultato è un album che racconta il fascino della solitudine attraverso la metafora dell’eclissi di sole – da qui il titolo – un evento naturale talmente forte da non risultare mai banale. Per il momento Gemitaiz non ha reso nota la tracklist né il nome degli ospiti. Al nome di Neffa, nei prossimi giorni, potrebbero aggiungersi quelli di altri pezzi da 90 della scena italiana.

Ancora, Gemitaiz partirà per il tour estivo a cominciare dal Rock In Roma il 18 giugno al Prato è Spettacolo di Prato il 27 agosto. In autunno tornerà sul palco insieme a MadMan per un tour congiunto che partirà da Assago (MI) il 3 ottobre e si concluderà a Firenze il 25 ottobre.