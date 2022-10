I cultori non attendevano altro che questo venerdì 14 ottobre per ascoltare Fabri Fibra, Neffa e Deda in Universo. Per tutti è un glorioso ritorno, visto che a questo giro Fabrizio Tarducci ha unito le forze con due colossi della scena hip hop italiana degli anni ’90.

Deda e Neffa, infatti, hanno insegnato tanto – per non dire tutto – al rap italiano. Parliamo dei Sangue Misto, progetto che i due artisti condividevano con DJ Gruff. Nel 1994 ci regalarono un solo album, SxM, appena 12 tracce che negli anni sono diventate monumentali, un punto di riferimento per ciò che sarebbe arrivato negli anni successivi.

Così Deda, già partner in crime di Neffa e amico di Fabri Fibra, lancia Universo e i tre mondi si uniscono per dare vita ad un brano che sa di contemporaneo e classico, senza troppi virtuosismi tecnici né artefatti pesanti che appiattirebbero la produzione. Rap e soul sono di casa, per questo ascoltare questo brano somiglia tanto ad un viaggio nel tempo.

Universo è la risultate delle esperienze di Deda degli ultimi 10 anni, grazie alle esplorazioni di tanti generi che hanno portato alla contaminazione genuina che ascoltiamo oggi. Le musiche sono state interamente composte da Deda, all’anagrafe Andrea Visani.

Fabri Fibra, del resto, ha accolto Deda sul palco di Milano durante l’ultimo live nella città meneghina e lo ha presentato come “l’uomo grazie al quale ho iniziato a fare rap”. Insieme hanno eseguito il singolo in anteprima. Universo è disponibile da oggi in streaming su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica.

Tra le collaborazioni di Fabri Fibra con colossi della scena degli ultimi 30 anni ricordiamo Sfiga, il feat. con l’ex Gemelli DiVersi Grido, una pace ritrovata dopo anni di dissing.

