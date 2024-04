Stanno cominciando ad arrivare le notifiche relative ad un nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S21 lanciati oramai più di 3 anni orsono. Mentre l’attesa è massima per la distribuzione dell’ultima interfaccia One UI 6.1, i possessori delle vecchie ammiraglie dovranno invece accontentarsi di un pacchetto che include la patch di sicurezza del corrente mese.

In effetti, su tutti i modelli Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra sta iniziando ad essere disponibile l’ aggiornamento di sicurezza di aprile 2024 sui propri telefoni. Le notifiche hanno cominciato a colpire diversi paesi europei e dunque l’update dovrebbe essere davvero prossimo o addirittura contestuale anche per l’Italia. In merito alla specifica patch abbiamo già riportato un approfondimento relativo alle vulnerabilità superate. Le minacce a cui pone un freno proprio l’aggiornamento corrente sono ben 44. In particolare poi, 27 di queste correzioni sono state garantite da Google e altre 17 invece riguardano l’interfaccia di Samsung. La gravità dei problemi di codice individuati nel pacchetto è variabile, da media ad alta o addirittura grave. Dunque procedere all’update risulta essere a dir poco fondamentale per mantenere al sicuro il proprio telefono, non certo nuovo di zecca.

Il nuovo aggiornamento di aprile per i Samsung Galaxy S22 è siglato con il numero di build G991BXXSAFXCL, G996BXXSAFXCL e G998BXXSAFXCL rispettivamente per i Samsung Galaxy, S21+ e S21 Ultra. In molti, al posto della patch, si sarebbero aspettati il rilascio della nuova interfaccia One UI 6.1 con funzionalità IA. Per quest’ultima, ci aspettiamo dei tempi un po’ più lunghi ma, almeno secondo le ultime indiscrezione, il passaggio software dovrebbe essere garantito anche sui top di gamma oramai abbastanza datati. Il prosieguo della primaverà sarà di certo chiarificatore in questo senso e riporteremo tutte le eventuali novità non appena disponibili..

