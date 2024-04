In queste ore sono giunti i dettagli dell’aggiornamento Samsung di aprile, ossia della patch di sicurezza del corrente mese messa in campo dal produttore per risolvere i bug e le vulnerabilità a bordo dei propri telefoni. Attraverso il consueto bollettino ufficiale dell’azienda, ora sappiamo esattamente cosa attenderci dall’ultima fatica software degli sviluppatori.

In totale, le minacce a cui pone un freno proprio l’aggiornamento Samsung di aprile sono ben 44. In particolare poi, 27 di queste correzione fanno capo agli sforzi di Google che le ha messe a disposizione per tutti i produttori di smartphone. Tra tutti i bug fin qui evidenziati, solo una è di natura critica mentre i restanti sono ad alto rischio. Passando invece alle peculiarità della patch per i dispositivi Samsung, sono 17 le vulnerabilità individuate e corrette, di gravitò più o meno alta.

Vale davvero la pena effettuare l’aggiornamento del corrente mese su tutti i Samsung supportati: questo perché, senza le opportune correzioni. le vulnerabilità evidenziate potrebbero essere responsabili di attacchi di e dell’esecuzione di codice senza autorizzazione. Ancora, non mettendo freno ai bug con lil download e l’installazione del pacchetto, preziosi dati personali potrebbero essere alla mercé di cyber criminali.

Per il momento, la distribuzione dell’aggiornamento Samsung di aprile è partita solo per il Samsung Galaxy S24 ma, nel corso del mese appena iniziato, non mancherà di giungere su tantissimi dispositivi del brand. In alcuni casi, il passaggio software si accompagnerà anche all’arrivo (finalmente) dell’interfaccia One UI 6.1 con l’integrazione di tantissime funzionalità di intelligenza artificiale. Proprio le novità AI hanno cominciato ad essere disponibili per i Samsung Galaxy S23 dallo scorso 28 marzo, in tutto il mondo e anche in Italia. Lo stesso è valso per gli ultimi dispositivi pieghevoli, ossia i Samsung GAlaxy Z Fold 5 e Flip 6.

