Ci sono finalmente indicazioni sul breve termine per tutti coloro che sono nella costante attesa dello sviluppo software per il Samsung Galaxy S21, considerando il fatto che a partire da questo giovedì possiamo toccare con mano qui in Europa il tanto atteso aggiornamento di febbraio. Inutile dire che non siano ancora maturi i tempi per imbattersi in One UI 6.1, senza ombra di dubbio il pacchetto software più atteso tra coloro che si ritrovano con un device appartenente a questa serie, ma anche qui i tempi sono abbastanza maturi come abbiamo avuto modo di osservare con un altro recente articolo da noi pubblicato.

Occorre scaricare subito sui Samsung Galaxy S21 il nuovo aggiornamento di febbraio: cosa sappiamo per ora

Tornando alla patch mensile, e di conseguenza ai fatti di attualità, quali sono gli elementi che dobbiamo prendere in esame oggi a proposito del nuovo aggiornamento di febbraio? Come riporta SamMobile, pur non introducendo nuove funzionalità, diventa molto importante procedere prima possibile con il suo download appena disponibile. Basti pensare al fatto che tramite questa patch, i possessori di un Samsung Galaxy S21 avranno la possibilità di mettersi alle spalle qualcosa come 72 vulnerabilità in termini di sicurezza. Insomma, zero speranze di vedere migliorate le prestazioni dei device coinvolti, ma resta la necessità di procedere con il download appena sbarcato qui in Italia.

Per quanto riguarda le prospettive più a lungo termine per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S21, come accennato in precedenza tutti guardano verso l’aggiornamento con One UI 6.1. A tal proposito, bisogna mettere nel mirino le nuove funzionalità che arriveranno quasi sicuramente sulla serie lanciata nel 2021 con la nuova interfaccia. A tal proposito, l’appuntamento secondo gli addetti ai lavori è previsto prima della fine del Q2, a testimonianza del fatto che vivremo un 2024 particolarmente interessante.

Nei prossimi giorni, tramite le prime testimonianze dirette, capiremo in quale direzione stiamo andando coi Samsung Galaxy S21.